Ein Straßenhändler steht neben einer Wahlwerbung von Kilicdaroglu am 26. Mai 2023 in Ankara. Bild: Reuters

Die Wahlempfehlung der prokurdischen HDP für den türkischen Oppositionsführer fiel dieses Mal nur noch lauwarm aus. Sein Name, Kemal Kilicdaroglu, kam in der Er­klärung der drittgrößten Oppositionspartei des Landes gar nicht vor. Stattdessen rief die HDP ihre mehrheitlich kurdischen Anhänger schlicht dazu auf, Präsident Recep Tayyip Erdogan abzuwählen. „Wir werden alle zusammen zu den Urnen ge­hen und das Ein-Mann-Regime beenden“, sagte die Parteivorsitzende Pervin Buldan am Donnerstag. Später rang sich der inhaftierte frühere HDP-Vorsitzende Selahattin Demirtas auf Twitter jedoch zu klaren Worten durch: „Machen wir Herrn Kilicdaroglu zum Präsidenten.“

Die Begeisterung kurdischer Wähler für Kilicdaroglu war spätestens am Mittwoch abgekühlt. An jenem Tag hatte er eine Vereinbarung mit der rechtsextremen Partei des Sieges unterschrieben. De­ren Vorsitzender, Ümit Özdag, ist be­kannt für seine kurdenfeindliche Rhetorik. Er hat die Wähler der HDP, immerhin 8,8 Prozent der Bevölkerung, als Mörder und Terroristen diffamiert. In der Vereinbarung mit ihm hat Kilicdaroglu sich nicht nur dazu verpflichtet, im Falle eines Wahlsiegs alle Asylbewerber und Flüchtlinge innerhalb eines Jahres in ihre Länder zurückzuschicken.