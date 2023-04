Schicksalswahl in der Türkei : Es rumort in Erdogans Stammland

Recep Tayyip Erdogan am 26. November 2022 in Konya Bild: picture alliance

In Konya liegen die Nerven blank. In der Fußgängerzone der erzkonservativen Stadt im Zentrum der Türkei hat sich eine Menschentraube gebildet. Die Stimmung ist aufgeheizt. „Ihr solltet dankbar sein, dass ihr in der Türkei lebt“, ruft eine aufgebrachte Frau einer Gruppe von Jugendlichen zu. „Europa ist neidisch auf uns.“

Friederike Böge Politische Korrespondentin für die Türkei, Iran, Afghanistan und Pakistan mit Sitz in Ankara.



Die Regierung sei nicht schuld an der hohen Jugendarbeitslosigkeit, den unbezahlbaren Mieten und Lebensmittelpreisen. Dafür sei Amerika verantwortlich. Die Opposition werde die Probleme nicht lösen. Das könne nur Präsident Recep Tayyip Erdogan. Ein älterer Herr springt den Jugendlichen bei. Er hält seinen verbeulten Schuh in die Höhe. So schlecht sei die Lage, dass er sich nicht einmal neue Schuhe leisten könne, ruft er.

Konya ist eine Hochburg der regierenden „Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung“ (AKP). Die fromme Mittelschicht der Stadt zählt seit zwanzig Jahren zu Erdogans eifrigsten Unterstützern. Bei der Präsidentenwahl vor fünf Jahren stimmten drei Viertel der Wähler für Erdogan. Doch drei Wochen vor der nächsten Wahl sind selbst in Konya viele noch unentschlossen. Vor allem die desillusionierte Jugend wendet sich vom Amtsinhaber ab. Dessen aussichtsreichster Herausforderer Kemal Kilicdaroglu profitiert davon aber kaum.

„Wir brauchen einen Wechsel“

Nicht seinen Namen nennen viele Studenten und junge Erwerbstätige auf Nachfrage, sondern den eines anderen, aussichtslosen Oppositionskandidaten: Muharrem Ince, ein früherer Lehrer und früherer Parteifreund Kilicdaroglus. Das ist ganz in Erdogans Sinne. Ince schwächt Kilicdaroglus Chancen auf einen Wahlsieg in der ersten Runde am 14. Mai. Deshalb berichten die regierungstreuen Medien viel über Inces Kampagne.

„Wir brauchen einen Wechsel, zwanzig Jahre sind genug“, sagen viele junge Leute in Konya. Doch in Kilicdaroglus säkularer „Republikanischer Volkspartei“ (CHP) sehen sie keine Alternative. Stattdessen wollen sie der Partei ihrer Eltern einen Denkzettel verpassen. „Fast alle in meiner Familie wählen die AK-Partei“, sagt eine junge Frau auf einer Parkbank. „Die Älteren werden ihre Meinung nicht mehr ändern. Sie wollen die Wahrheit nicht sehen.“ Ihre Eltern haben, wie viele in Konya, vom rasanten Wirtschaftswachstum in den Anfangsjahren Erdogans als Ministerpräsident profitiert. Sie erinnern sich noch an die Zeit vor dessen Aufstieg, als fromme Muslime von den säkularen Eliten in Istanbul und Ankara als Hinterwäldler belächelt und Kopftuchträgerinnen aus Universitäten ferngehalten wurden. Sie haben miterlebt, wie massive Investitionen in die Infrastruktur das Gesicht der Stadt verändert haben.

Das neue Krankenhaus, die Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke nach Ankara, die Metro, eine neue Busflotte. Und die neuen Kulturzentren zu Ehren des persischen Sufi-Meisters Mevlana Jalaluddin Rumi, dessen Mausoleum in Konya alljährlich Millionen Touristen anlockt. In den ersten zehn Jahren der Ära Erdogan hatte sich der Durchschnittslohn in der gleichnamigen Provinz Konya mehr als verdoppelt. Seitdem ist er aber, wie im Rest des Landes, um mehr als zwanzig Prozent eingebrochen. Vor zwei Jahren kündigte Erdogan bei einem Besuch in Konya Investitionen in Höhe von 18 Milliarden Lira an. Eine neue Waffenfabrik soll gebaut werden. Konya ist ein Schaufenster der AKP. Manche Einwohner fürchten, dass die Stadt bei einem Wahlsieg der Opposition die Gunst der Mächtigen verlieren könnte.

Das Rennen ist völlig offen

„Man muss blind sein, wenn man die Erfolge unseres Landes nicht sieht“, sagt ein pensionierter Arzt, der nach dem Fastenbrechen durch die Fußgängerzone spaziert. Die Versprechungen der Opposition seien allesamt unglaubwürdig. Außerdem habe sich Kilicdaroglu mit Terroristen eingelassen. Er meint damit dessen Ankündigung, im Falle eines Wahlsiegs den kurdischen HDP-Führer Selahattin Demirtas aus dem Gefängnis zu entlassen, so wie es der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte schon seit 2020 verlangt. Im Gespräch wird der Arzt immer wieder von Zwischenrufen eines Passanten unterbrochen. Diese Angstmacherei sei doch nur ein Vorwand, um zu verschleiern, dass er als Arzt von den Wahlkampfgeschenken Erdogans profitiert habe.

Drei Wochen vor der Wahl ist das Rennen um die Präsidentschaft noch völlig offen. Wie auch immer das Ergebnis ausfällt, es wird weitreichende Konsequenzen für die Türkei und die ganze Region haben. Erstmals seit zwanzig Jahren hat die Opposition eine realistische Chance, Erdogan von der Macht zu verdrängen. Dafür müsste sie ihr Wählerpotential voll ausschöpfen. Einfach wird das nicht.