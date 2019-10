Geplante Offensive : Türkei: Vorbereitungen für Syrien-Einsatz abgeschlossen

Die Türkei hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums die Vorbereitungen für einen möglichen Militäreinsatz in Syrien abgeschlossen. Die Einrichtung einer Sicherheitszone sei unerlässlich, teilte das Verteidigungsministerium am späten Montagabend über Twitter mit. Sie werde zu Stabilität und Frieden in der Region beitragen.

Die Türkei sei entschlossen, Terroristen östlich des Euphrat-Flusses zu vertreiben, um das eigene Überleben zu sichern und eine sichere Zone einzurichten, zitierte die türkische Nachrichtenagentur Anadolu den Sprecher des Außenministeriums, Hami Aksoy. „Auf diese Weise wird eine ernste Bedrohung für die territoriale Ganzheit und Einheit Syriens beseitigt, und es wird eine starke Grundlage geschaffen, um die Rückkehr der Terroristen von Daesh und ähnliche Probleme in der Zukunft zu verhindern.“ Daesh ist die arabische Abkürzung für die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS).

Präsident Donald Trump hat der Türkei zuvor mit der Zerstörung ihrer Wirtschaft gedroht, sollte sich das Land in Syrien unangemessen verhalten. Die Amerikaner hatten am Montag mit dem Abzug von Soldaten aus dem Nordosten Syriens begonnen und damit den Weg für einen Militäreinsatz der Türkei gegen die Kurden-Miliz YPG geebnet. Ein Regierungsvertreter erklärte, die Vereinigten Staaten würden auch nicht das von der YPG geführte Rebellenbündnis, die Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF), verteidigen, mit dem sie beim Kampf gegen die Islamisten-Miliz IS in Syrien kooperiert haben. Die SDF sprachen von einem „Dolchstoß“. UN, EU und Russland warnten vor den Folgen eines türkischen Militäreinsatzes.

Der Abzug von amerikanischen Truppen aus Nordsyrien betrifft nach Angaben eines Regierungsvertreters zwischen 50 und 100 Soldaten. Die Angehörigen von Spezialeinheiten würden an andere Stützpunkte im Landesinneren verlegt, sagte der Regierungsvertreter. Präsident Trump messe dem Schutz von Soldaten angesichts einer „möglichen Invasion“ der Türkei oberste Priorität ein.

Die amerikanischen Soldaten dürften nicht in Gefahr geraten, „verletzt, getötet oder gefangengenommen zu werden“, wenn das türkische Militär die Grenze überschreite und Gefechte mit den Kurden in Nordsyrien beginne, führte der Regierungsvertreter aus. Der Truppenabzug stelle kein „grünes Licht“ für eine türkische Invasion dar.