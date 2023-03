Der Rückzug der Iyi-Partei aus dem Oppositionsbündnis hat die türkische Opposition in eine tiefe Krise gestürzt. Meral Aksener, die Vorsitzende der Iyi-Partei, hatte am Freitag ihren Rückzug aus dem Kreis damit begründet, dass sie nicht „wie eine Notarin“ den Personalvorschlag der größten Oppositionspartei CHP für die Präsidentenwahl abzeichnen wolle. Die CHP will als gemeinsamen Kandidaten der Opposition bei der Präsidentenwahl am 14. Mai ihren Vorsitzenden Kemal Kilicdaroglu nominieren.

Aksener hatte wiederholt zu verstehen gegeben, dass sie es Kilicdaroglu nicht zutraut, Erdogan zu besiegen. Am Freitag warf sie Kilicdaroglu vor, seine persönlichen Ambitionen über das Wohl des Landes zu stellen. Sie forderte die beiden CHP-Oberbürgermeister von Istanbul und Ankara, Ekrem Imamoglu und Mansur Yavas, auf, in einer Kampfkandidatur Kilicdaroglu herauszufordern. Die stellten sich indes umgehend hinter ihren Parteivorsitzenden. Auch die vier anderen, kleineren Parteien sprachen sich für Kilicdaroglu aus.

Erdogans trojanisches Pferd?

Gerätselt wird über Akseners Motive. Oppositionskreise werfen ihr vor, sie habe sich mit ihrem Rückzug in dem Oppositionsbündnis aus sechs Parteien, das sich im Februar 2022 gebildet hatte, als das trojanische Pferd Erdogans entpuppt. Ihr Vorschlag für Imamoglu könne Erdogan den Verbleib im Amt sichern, sollte die nicht unabhängige Justiz Imamoglu, wie angedroht, mit einem Politikverbot belegen. Auch sei nicht sicher, dass die Kurden für Yavas stimmen würden, was ebenfalls Erdogan einen Wahlsieg bescheren würde.

Andererseits zeigen alle Umfragen der vergangenen Monate, dass von allen möglichen Kandidaten der Opposition Kilicdaroglu die geringsten Chancen eingeräumt werden, Erdogan zu besiegen, was wiederum die Position von Aksener stützt.

Kilicdaroglu zeigte sich am Freitagabend kämpferisch und machte der prokurdischen HDP, die wegen des Widerstandes der nationalistischen Iyi-Partei nicht dem Oppositionsbündnis angehört, indirekt ein Angebot der Zusammenarbeit.

Am Montag soll Erdogans Herausforderer benannt werden

Die sechs Parteivorsitzenden hatten sich am Donnerstag zum zwölften Mal getroffen. Nach sechs Stunden Beratungen gaben sie bekannt, sie hätten sich auf einen Kandidaten für die Präsidentenwahl verständigt. Den Namen würden sie Montag bekannt geben.

Die publikumswirksamen Treffen der sechs Parteivorsitzenden sind zuletzt zunehmend als „die Mittagessen der Sechs“ verspottet worden. Parallel dazu haben jedoch Fachleute der sechs Parteien Enormes geleistet. Sie haben ein 240 Seite umfangreiches, detailliertes Regierungsprogramm ausgearbeitet, ferner Vorschläge zur Änderung der Verfassung, um zu einer parlamentarischen Demokratie zurückzukehren, und ein Programm, wie der Übergang konkret durchgeführt werden soll. Das alles steht mit dem Rückzug der Iyi Partei in Frage.

Spannungen hatten es in dem Bündnis zudem gegeben, weil die Iyi-Partei, anders als die CHP, nicht bereit war, Kandidaten der kleineren Parteien auf ihre Listen zu platzieren, um ihnen einen Einzug ins Parlament zu ermöglichen. Auch war Aksener nicht damit zufrieden, dass die Vorsitzenden der vier kleineren Parteien in dem Gremium dasselbe Stimmrecht wie sie hatten.