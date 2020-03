Treffen von Erdogan und Putin : Türkei und Russland einigen sich auf Waffenruhe in Idlib

Hunderttausende Menschen sind wegen der Kämpfe in der Region Idlib im Nordwesten Syriens auf der Flucht. Von Mitternacht an sollen dort die Waffen schweigen.

Russland und die Türkei haben sich auf einen neuen Anlauf für ein Ende der Krise in der syrischen Rebellenhochburg Idlib geeinigt. Eine Waffenruhe trete kurz nach Mitternacht zum Freitag in Kraft, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag in Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte, dass nach rund sechs Stunden ein gemeinsames Dokument entstanden sei, das der Umsetzung des Waffenstillstandes diene.

Eigentlich gilt dort bereits eine Waffenruhe. In den vergangenen Wochen war aber das syrische Militär mit russischer Unterstützung weiter in dem Gebiet vorgerückt. Hunderttausende Menschen fliehen derzeit vor den syrischen und russischen Angriffen in Richtung türkische Grenze.

Russland ist in dem Bürgerkrieg die Schutzmacht der syrischen Regierung. Die Türkei unterstützt Rebellen, unter ihnen islamistische Gruppen. Nach einem Abkommen mit Russland hat die Türkei in Idlib Beobachtungsposten eingerichtet, die sie mit Waffen und Personal in den vergangenen Wochen massiv aufgerüstet hatte.

Zu Beginn des Treffens in Moskau sprach Putin Erdogan sein „aufrichtiges Beileid“ zum Tod der 36 türkischen Soldaten aus, die vorige Woche bei einem Luftschlag in Idlib getötet worden waren. „Leider“ habe „niemand, darunter die syrischen Soldaten“, den Aufenthaltsort der türkischen Soldaten gekannt. Diese Behauptung des russischen Militärs hatte Ankara zurückgewiesen, für den Angriff aber das Assad-Regime und nicht Moskau verantwortlich gemacht. Putin fügte nun hinzu, auch die syrische Armee verzeichne „ernste Verluste“. Erdogan rühmte mit Blick auf andere Bereiche der russisch-türkischen Beziehungen, dass diese gerade einen „Höhepunkt“ erreicht hätten.

„Wir würden gerne die Sprache der Macht sprechen“

Unterdessen kamen am Donnerstag die EU-Außenminister nahe Zagreb zusammen. Der deutsche Außenminister Heiko Maas sagte beim Eintreffen, man brauche nun einen „Raum mit Sicherheitsgarantien“, um den Menschen in Nordsyrien zu helfen. Deutschland stelle den Vereinten Nationen dafür hundert Millionen Euro zur Verfügung. Jedoch müsse Russland seinen Einfluss auf das Regime Assad nutzen, um die Sicherheit dort zu gewährleisten.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, man rede nicht über Sanktionen gegen Russland, sondern über eine „Waffenruhe und Zusammenarbeit“. Eine Waffenruhe in Idlib müsse von einer „Pufferzone im Luftraum“ begleitet werden. Die EU selbst sei da allerdings machtlos: „Wir würden gerne die Sprache der Macht sprechen, aber im Moment können wir darüber nicht selbst entscheiden.“ Deshalb sollten sich die Mitgliedstaaten bei der Nato und im UN-Sicherheitsrat dafür einsetzen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte am Vorabend gesagt, dass es bislang keine solche Forderung an die Allianz gegeben habe. Deshalb wolle er sich nicht an Spekulationen beteiligen, ob die Nato sich an einer möglichen Durchsetzung beteiligen könne.