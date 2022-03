Türkei schließt den Bosporus : Eine Sperrung, die kein Bruch sein soll

Aktualisiert am

Zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs macht die Türkei von ihrem Recht Gebrauch, den Bosporus und die Dardanellen für Kriegsschiffe zu sperren. Am Montagabend hat Präsident Tayyip Erdogan nach einer Kabinettssitzung erklärt, die Türkei nutze ihre Rechte aus der Konvention von Montreux zu den Meerengen aus dem Jahr 1936, um eine weitere Eskalation in der „Krise zwischen Russland und der Ukraine“ zu verhindern.

Die Entscheidung könnte nach türkischen Medienberichten 16 russische Kriegsschiffe und Unterseeboote betreffen, die sich im Mittelmeer aufhalten, etwa vor den Küsten Syriens und Libyens, und die Kurs auf das Schwarze Meer nehmen könnten. Einige der Schiffe gehören zur russischen Schwarzmeerflotte.

Gegenwärtig warten offenbar mindestens vier russische Kriegsschiffe im Mittelmeer auf eine Passiergenehmigung durch die türkische Regierung. Die Konvention von Montreux legt fest, dass die Passage von Kriegsschiffen bei der türkischen Regierung beantragt werden muss. Bei Anrainerstaaten um das Schwarze Meer beträgt die Frist acht Tage, bei Nichtanrainern 15 Tage. Zuletzt hatten am 8. und 9. Februar sechs russische Kriegsschiffe und ein Unterseeboot die Meerengen passiert.

Erdogan „enttäuscht“ von Russland

Die türkische Regierung beruft sich bei ihrer Entscheidung auf Artikel 19 der Konvention, in dem es heißt, dass die Türkei in Zeiten eines Krieges, an dem Türkei nicht beteiligt ist, Kriegsschiffen der Kriegsparteien die Passage verwehren kann. Kriegsschiffe anderer Nationen dürfen die Meerengen jedoch weiter passieren.

Der russische Überfall auf die Ukraine enttäusche ihn, sagte Erdogan am Montagabend. Er wiederholte sein Angebot, zwischen den beiden Ländern, die er „Freunde der Türkei nannte“, zu vermitteln. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte am Samstag nach einem Telefonat mit Erdogan der Türkei für die Unterstützung im Krieg gegen Russland gedankt. Auf Twitter schrieb er, er danke der Türkei für die Sperrung der Meerengen für die russischen Kriegsschiffe.

Zu dem Zeitpunkt hatte die Türkei jedoch noch keine Entscheidung getroffen. Bereits am vergangenen Donnerstag, dem ersten Tag des russischen Überfalls, hatte die Ukraine die Türkei um die Sperrung der Meerengen gebeten. Am Freitag hatte Außenminister Mevlüt Cavusoglu das noch abgelehnt. Am Montag aber sagte er, türkische Juristen seien zum Ergebnis gekommen, dass die Voraussetzungen für die Anwendung von Artikel 19 der Konvention gegeben seien.

Kein vollständiger Bruch mit Moskau

Die Türkei erfülle ihre Verpflichtungen als Mitglied der NATO, betonte Erdogan. Die Entscheidung zu den Meerengen illustriert die strategische Bedeutung der Türkei für die NATO. Die Türkei unterstützt jedoch die Position der NATO gegenüber der Ukraine, ohne indessen ganz mit Russland brechen zu wollen. Man werde sich „aus nationalem Interesse weder von Russland noch von der Ukraine abwenden“, sagte Erdogan.

Die türkische Wirtschaft ist mit beiden Ländern verflochten. So rechnet die türkische Wirtschaftswissenschaftlerin Gizem Öztok Altinsaç mit Kosten des Kriegs für die türkische Wirtschaft von etwa fünf Prozent der Wirtschaftsleistung. Die Türkei importiert große Mengen Weizen aus der Ukraine und aus Russland, und die türkischen Gaskraftwerke produzieren insbesondere mit russischen Gas Elektrizität. Zudem stellen die Urlauber aus Russland und der Ukraine mehr als ein Zehntel der ausländischen Urlauber in der Türkei.