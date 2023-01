Orthodoxe Russen in der Türkei : Christen zwischen den Fronten

Seit dem Beginn des Ukrainekriegs sind Hunderttausende Russen in die Türkei geflohen, die Gemeinschaft der orthodoxen Christen wächst – und Moskau will über Kirills Kirche auf sie zugreifen.

Der Ökumenische Patriarch Bartholomäus I. von Konstantinopel in der Kirche Hagia Fotini in Izmir. Bild: Picture Alliance

Jeden Tag landen in der Türkei mehr als 50 Flugzeuge aus Russland. Darin sitzen Russen, die für einen Kurzurlaub kommen, aber auch welche, die vor der Mobilmachung in ihrem Heimatland fliehen. In der Zeit um Neujahr sind es noch mehr als sonst. Viele landen in Istanbul, noch mehr in Antalya.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik.

Ein Teil der Fluggäste wird wieder zurückkehren, sehr viele lassen sich aber in der Türkei nieder. Sie kaufen Immobilien, gründen Schulen für ihre Kinder – und wollen sonntags einen Gottesdienst besuchen.