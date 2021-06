Türkei : Neuer Verbotsantrag gegen prokurdische HDP

Aktualisiert am

In seinem ersten Verbotsantrag hatte der türkische Generalstaatsanwalt noch Politikverbote für längst verstorbene prokurdische Politiker gefordert. Jetzt soll die verhasste Partei endgültig zerschlagen werden.

Die HDP, die 2015 eine absolute Mehrheit Recep Tayyip Erdogans verhinderte, soll verboten werden (Aufnahme vom 17. Mai in Ankara). Bild: AP

Der Generalstaatsanwalt beim türkischen Kassationshof (Yargitay) hat beim Verfassungsgericht in Ankara einen neuen Antrag zum Verbot der prokurdischen HDP eingereicht. Der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge fordert Generalstaatsanwalt Bekir Sahin in der 850 Seiten umfangreichen Anklageschrift neben dem Verbot der Partei auch ein Politikverbot für 500 Mitglieder und die Konfiszierung der Bankkonten der Partei. Die HDP stellt im Parlament mit 56 Abgeordneten die drittgrößte Fraktion.

Die Richter des Verfassungsgerichts hatten einen ersten Verbotsantrag, der am 17. März 2021 eingereicht worden war, wegen formaler Mängel am 31. März zurückgewiesen. So hatte der Antrag ein Politikverbot auch für bereits verstorbene Funktionäre der HDP gefordert. Solche Unachtsamkeiten galten als Indiz dafür, dass nicht die Justiz den Verbotsantrag zusammengestellt hatte, sondern der Sicherheitsapparat. Da die HDP angekündigt hatte, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Klage einzureichen, bewahrten die Richter des Verfassungsgerichts den türkischen Staat damit mutmaßlich vor der Zahlung von Entschädigungen.

HDP verhinderte absolute Mehrheit Erdogans

Unverändert wirft auch die neue Anklageschrift des Kassationshofs, der für die Aufsicht der politischen Parteien zuständig ist, der HDP vor, die Integrität des Staates zu untergraben. Die Zahl der HDP-Mitglieder, gegen die ein Politikverbot verhängt werden soll, wurde jedoch um die nicht mehr Lebenden bereinigt. Jede Demokratie habe das Recht, Parteien zu verbieten, heißt es in der Anklageschrift. Dieses Mal wird erwartet, dass das Verfassungsgericht den Antrag annehmen wird. Dann beginnt ein Verfahren, das mehrere Jahre dauern kann. Für ein Verbot der HDP ist eine Zweidrittelmehrheit der 15 Richter erforderlich.

Der neue Verbotsantrag wurde am Montagabend beim Verfassungsgericht eingereicht und damit auf den Tag genau sechs Jahre nach dem besten Wahlergebnis der HDP. Bei der Parlamentswahl vom 7. Juni 2015 hatte die HDP 13 Prozent der Stimmen erzielt und damit eine abermalige absolute Mehrheit der AKP verhindert. Zudem kündigte der damalige HDP-Ko-Vorsitzende Selahattin Demirtas an, Erdogans Projekt einer Umwandlung der parlamentarischen Demokratie in ein Präsidialsystem nicht zu unterstützen. Seither nahm der Druck auf die HDP zu. Bei der vorgezogenen Parlamentswahl vom 1. November 2015 kam die AKP wieder auf 49,5 Prozent der Stimmen.

Zusammenarbeit mit der Mafia?

Treibende Kraft hinter dem Verbotsantrag ist der Koalitionspartner der AKP, die rechtsextreme MHP mit deren Vorsitzendem Devlet Bahceli. Der hat sich im vergangenen Jahr für die Freilassung des Paten der türkischen Unterwelt Alaattin Cakici eingesetzt. Die HDP reagierte am Montagabend unter Anspielung auf die Enthüllungen des Mafiosi Sedat Peker mit dem Hashtag, „Stelle nicht die HDP vor Gericht, sondern die Mafia“. Es sei die Mafia, die die Geschichte des Bündnisses der AKP mit der MHP erzähle. Zudem habe die AKP offenbar ihre Niederlage von 2015 noch immer nicht verdaut.

Der neue Verbotsantrag kommt eine Woche vor dem ersten Treffen von Präsident Erdogan mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Dessen Administration hatte bereite den ersten Verbotsantrag kritisiert, da er den Willen der Wähler untergrabe.