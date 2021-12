Türkische Opposition : Die Frau, die Erdogan das Fürchten lehren könnte

Die türkische Wirtschaftskrise hat ihren Preis: Präsident Erdogan verliert an Zustimmung. In der Opposition profitieren davon insbesondere Meral Akşener und ihre junge „Gute Partei“.

Meral Akşener hat in der türkischen Politik schon einiges erlebt. In den schwierigen 1990er-Jahren war sie eine harte Innenministerin, von 2007 bis 2015 stand sie wortgewandt und durchsetzungsstark dem türkischen Parlament als stellvertretende Sprecherin vor. Der Schlüsselmoment ihrer politischen Laufbahn aber war ein Ereignis im Jahr 2017, als sie an der Spitze jener türkischen Konservativen stand, die die Umwandlung der parlamentarischen Demokratie in ein Präsidialsystem, wie es der starke Mann Recep Tayyip Erdogan schließlich durchsetzte, ebenso ablehnten wie die Linke.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Damals fand sie sich vor den Barrikaden, die Polizisten vor einem Hotel errichtet hatten. Die Sicherheitskräfte folgten dem Auftrag, Akşener daran zu hindern, auf einer Veranstaltung für ihre Nein-Kampagne zu werben. Die meisten Männer unter ihren Begleitern fanden sich mit den Barrikaden ab und gaben klein bei. Meral Akşener aber rüttelte an den Metallstäben, forderte Erdogans Staat heraus und warf den Polizisten vor, Unrecht zu begehen. Seither sind die Rückkehr zur parlamentarischen Demokratie und zum Rechtsstaat ihre großen Themen. Am 25. Oktober 2017 gründete sie die Iyi Parti, die „Gute Partei“, mit einer Sonne als Logo.