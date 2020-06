Aktualisiert am

Die Angst vor der zweiten Welle in der Türkei

Rückschlag vor Urlaubssaison : Die Angst vor der zweiten Welle in der Türkei

Bisher schien die Türkei bei der Eindämmung der Corona-Pandemie auf einem guten Weg zu sein. Doch jetzt ist der Erfolg im Kampf gegen Covid-19 wieder in Frage gestellt.

Corona-Alltag in der Türkei: Die Maske gehört zum Straßenbild wie hier in Ankara Bild: dpa

Noch ist es keine zweite Covid-19-Welle. Aber seit dem 12. Juni verzeichnet die Türkei einen leichten Anstieg der täglichen Neuinfektionen. Ihre Zahl liegt nun wieder bei mehr als 1500 Fällen am Tag. Der Anstieg sei eine Warnung an alle und vor allem an jene, die die Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus nicht befolgten, ließ Gesundheitsminister Fahrettin Koca über Twitter wissen. Unmittelbar davor hatte der Wissenschaftsrat des Gesundheitsministeriums die Lockerung der Einschränkungen als zu früh kritisiert. Und die türkische Ärztevereinigung schrieb, bevor überhaupt von einer zweiten Welle gesprochen werden könne, müsse die erste Welle überwunden sein.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

In der islamischen Welt ist nur Iran stärker als die Türkei von Covid-19 betroffen. Trotz des jüngsten Anstiegs scheint die Türkei weiter auf gutem Weg zu sein. Der Regierung in Ankara war es mit einer Politik weitreichender Einschränkungen, die hinter einem vollständigen Lockdown blieben, gelungen, die Zahl der Neuinfektionen schon im April zu senken.