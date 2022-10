Aktualisiert am

Repression in der Türkei

Repression in der Türkei : Je näher die Wahlen, desto enger die Freiheitsräume

Acht Monate vor den Parlaments- und Präsidentenwahlen schränkt die Türkei die Freiheiten immer weiter ein. Die EU sieht „gravierende Rückfälle“ in Justiz, Menschenrechten und Pressefreiheit.

Protest in Istanbul: Demonstration gegen die Verhaftung von Fincanci am 26. Oktober 2022 Bild: AFP

In der Türkei werden die Freiheitsräume acht Monate vor den Parlaments- und Präsidentenwahlen, die am selben Tag stattfinden, nochmals enger. Jüngstes Beispiel ist die Verhaftung der Vorsitzenden der türkischen Ärztevereinigung, Sebnem Korur Fincanci, am vergangenen Mittwoch.

Eine Antiterroreinheit der türkischen Polizei nahm sie am frühen Morgen in ihrer Wohnung in Istanbul fest und brachte sie nach Ankara, wo der Generalstaatsanwalt Ermittlungen gegen sie wegen der „Verbreitung von Terrorpropaganda“ einleitete.

Den Anlass gab dazu ein Fernsehinterview, in dem sich Fincanci zur Diskussion äußerte, ob die türkische Armee bei ihrem jüngsten Einsatz im Irak gegen die PKK möglicherweise Chemiewaffen eingesetzt habe.