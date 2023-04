Aktualisiert am

Wahlkampf in der Türkei

Wahlkampf in der Türkei :

Wahlkampf in der Türkei : Erdogans Herausforderer bricht ein politisches Tabu

Dreieinhalb Woche vor den Wahlen: Das Bild von Kemal Kilicdaroglu hängt in den Straßen Istanbuls am 18. April 2022. Bild: AP

Kemal Kilicdaroglu ist Alevit. Die Zugehörigkeit des türkischen Präsidentschaftskandidaten zu der religiösen Minderheit galt bisher als seine größte offene Flanke. In seinem Umfeld fürchteten viele, dass Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan diesen Umstand gegen seinen Kontrahenten verwenden könnte. Manche meinten gar, wegen seiner Herkunft seien seine Chancen auf das Präsidentenamt gering. Nun hat sich Kilicdaroglu zur Vorwärtsverteidigung entschieden: In einem millionenfach geteilten Wahlkampfvideo mit dem Titel „Alevit“ bekennt er sich erstmals offensiv zu seinen alevitischen Wurzeln. Zahlreiche Kommentatoren sprachen von einem „historischen“ Vorstoß, dem Bruch mit einem „politischen Tabu“.

„Ich bin Alevit“

Friederike Böge Politische Korrespondentin für die Türkei, Iran, Afghanistan und Pakistan mit Sitz in Ankara. Folgen Ich folge



Er wolle über ein „sehr sensibles Thema“ sprechen, sagt Kilicdaroglu in dem Video, das seine Partei am Mittwochabend über Twitter und Instagram verbreitete. „Ich bin Alevit.“ Er sei nach den Glaubensgrundsätzen der Aleviten erzogen worden. Zugleich appelliert er an die Wähler, Identitätsfragen, die seit Langem die türkische Politik dominieren, hinter sich zu lassen. „Wir werden nicht mehr über unsere Abgrenzungen und Unterschiede sprechen. Wir werden über unsere Gemeinsamkeiten und gemeinsamen Träume sprechen“, sagt er. „Wir können uns (unsere Identitäten) nicht aussuchen . . . Wir können uns (aber) entscheiden, gute Menschen zu sein.“