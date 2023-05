Die Ankunft des türkischen Präsidenten in Kayseri wirkt wie eine Szene aus einem James-Bond-Film im Nahen Osten. Zwei Dutzend Männer mit Sturmgewehren stehen auf dem Dach seines heranrauschenden Wahlkampfbusses und in den offenen Türen der schwarzen Kastenwagen, die den Konvoi begleiten. Recep Tayyip Erdogan weiß, wie man den Leuten eine gute Show bietet. Er steigt auf die Bühne und fängt an zu singen. Er kann es noch immer, die Massen begeistern. Allen voran die frommen Hausfrauen, die er in seinen Reden immer erwähnt: Sie buhen, wenn er die Opposition erwähnt. Sie heben die Hand zum Schwur, wenn er es so will.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für die Türkei, Iran, Afghanistan und Pakistan mit Sitz in Ankara.



Für seine Anhänger ist Erdogan einer von ihnen. Er verkörpert ihren eigenen Aufstieg aus der Armut in die Mittelschicht. Den Triumph über eine arrogante säkulare Elite und ein Militär, das der religiös-konservativen Mehrheit einst den Zugang zur Macht verweigern wollte. Das ist freilich lange her. Selbst in Kayseri spürt man, dass Erdogans Zauber zu verblassen beginnt. Schon nach der Hälfte seiner Rede drängen die Ersten Richtung Ausgang. Es ist ihnen zu heiß, zu eng, die Kinder quengeln. Sie wollen nicht in den Stau kommen. Am Ende von Erdogans gut eineinhalbstündigem Auftritt ist der Platz schon zur Hälfte leer.