Anhaltende Unterstützung: Das Porträt des inhaftierten Demirtas tauchte auch im Wahlkampf 2023 auf, wie hier in Diyarbakir am 13. Mai. Bild: Reuters

Für Selahattin Demirtas ging es in der Wahlnacht am vergangenen Sonntag nicht nur um die Frage, wer die Türkei in den kommenden fünf Jahren regiert. Es ging auch um sein persönliches Schicksal. Hätte der Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu die Wahl gewonnen, dann hätte der prominenteste kurdische Politiker des Landes nach mehr als sechs Jahren seine Zelle im Gefängnis von Edirne verlassen können.

Was Demirtas stattdessen droht, verkündete der wiedergewählte Präsident Recep Tayyip Erdogan in seiner Siegesrede. Solange er an der Macht sei, sei eine Freilassung von „Selo“, wie Erdogan den früheren Vorsitzenden der prokurdischen HDP despektierlich nennt, undenkbar. Die Anhänger des Präsidenten skandierten daraufhin: „Selo hinrichten!“ Erdogan widersprach ihnen nicht. Im Wahlkampf hatte er Demirtas zum Symbol für ein herbeiphantasiertes Bündnis Kilicdaroglus mit „Terroristen“ stilisiert.