Billström distanziert sich : Türkei bestellt schwedischen Botschafter wegen Erdogan-Puppe ein

Die aufgehängte Puppe des türkischen Staatspräsidenten in Stockholm Bild: TWITTER @REALROJKOM via REUTERS

Die Türkei hat den schwedischen Botschafter einbestellt, nachdem vor dem Stockholmer Rathaus eine Puppe des türkischen Staatspräsidenten an einem Laternenmast aufgehängt worden war. Der Vorfall hatte sich bereits am Mittwoch ereignet und zunächst in Schweden für wenig Aufmerksamkeit gesorgt. Videoaufnahmen zeigen eine im Wind baumelnde Puppe mit einer Maske Recep Erdogans; nur wenige Menschen sind auf den Aufnahmen zu sehen. Auf Twitter bezichtigte sich eine kurdische Gruppe namens „Rojava Komitee Schwedens“ selbst der Tat und schrieb zu dem Video der kopfüber hängenden Puppe, die Geschichte zeige, wie Diktatoren oft endeten. Dabei verglichen die Aktivisten Erdogan mit Benito Mussolini.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg.



Schwedens Außenminister Tobias Billström distanzierte sich von der Tat. Am Donnerstag schrieb Billström auf Twitter: Die schwedische Regierung schütze eine offene Debatte, lehne jedoch Drohungen und Hass gegen politische Repräsentanten ab. „Die Darstellung eines exekutierten gewählten Präsidenten außerhalb des Rathauses ist bedauerlich.“

Debatte über NATO-Beitritt verschärft

Die Türkei bestellte am Donnerstag nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters den schwedischen Botschafter ein. Das schwedische Außenministerium bestätigte demnach den Vorgang, ohne jedoch anzugeben, was diskutiert wurde. Reuters zitierte am Abend türkische Regierungskreise mit den Worten, die Erwartung sei nun, dass die Täter des Vorfalls identifiziert würden und Schweden seine Versprechen einhalte.

Der Vorfall dürfte den Streit über Schwedens angestrebten NATO-Beitritt verschärfen. Schweden hatte im Mai zusammen mit Finnland die NATO-Mitgliedschaft beantragt, doch haben Ungarn und die Türkei die Erweiterung als einzige NATO-Staaten bisher nicht ratifiziert. Ungarn stellte eine baldige Ratifizierung in Aussicht. Die Türkei fordert jedoch von Schweden, stärker gegen „Terroristen“ vorzugehen, darunter vor allem Mitglieder der verbotenen kurdischen Terrororganisation PKK. Erdogan wirft Schweden vor, Terrororganisationen zu unterstützen und fordert die Auslieferung von mindestens 40 „Terroristen“, darunter viele einstige Asylbewerber, von denen mittlerweile jedoch viele schwedische Staatsbürger sind.

Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson hatte sich lange entgegenkommend gezeigt und war etwa kurz nach seiner Wahl nach Ankara gereist. Am Wochenende sagte er allerdings, die Türkei stelle „Forderungen, die wir nicht erfüllen können“.

In Schweden wird davon ausgegangen, dass die Türkei bis mindestens zur Parlaments- und Präsidentenwahl im Juni versuchen wird, die Zustimmung zum NATO-Beitritt an Zugeständnisse Schwedens zu knüpfen. Womöglich sei erst im Herbst mit einer Ratifizierung zu rechnen, heißt es nun in Stockholm.