Verhandlungen mit TTP : Die blutige Spur der pakistanischen Taliban

Die Regierung in Islamabad verhandelt mit der Terrorgruppe TTP – doch der Weg zur Versöhnung ist weit. Der Umgang mit den pakistanischen Taliban wird in dem Land emotional diskutiert.

Dass er ein heißes Eisen anfasst, wird Imran Khan durchaus bewusst gewesen sein. In einem Interview kündigte er vor einigen Wochen an, er wolle einen Friedensprozess mit den pakistanischen Taliban anstoßen, die unter dem Kürzel TTP bekannt sind. Die Gespräche waren offenbar schon weit gediehen. Anfang der Woche hieß es nun offiziell, ein vorübergehender Waffenstillstand sei vereinbart worden. Doch damit macht sich Khan durchaus nicht nur Freunde. Am Obersten Gerichtshof war man offenbar so erbost, dass man den Ministerpräsidenten am Mittwoch vorlud. Die pakistanische Zeitung The Dawn berichtete von einem heftigen Schlagabtausch, in dem die Richter Khan vorwarfen, sich in den Bereich der Strafvereitelung zu begeben. Die Richter interessierte vor allem, warum die Regierung bei der Verfolgung der Hintermänner des Schulmassakers von 2014 untätig bleibe.

Alexander Haneke Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Der Umgang mit TTP wird in Pakistan emotional diskutiert. Die „Tehrik-i-Taliban Pakistan“, die mit den afghanischen Taliban nicht viel mehr als den Namen und die ideologische Basis teilen, hatten sich 2007 aus mehreren dschihadistischen Gruppen zusammengeschlossen, als Reaktion auf den Einmarsch der pakistanischen Armee in die Stammesgebiete an der afghanischen Grenze. Ihr Ziel ist, die Regierung in Islamabad zu stürzen und ein islamisches Emirat zu errichten – auch wenn es ihnen vornehmlich um die Befreiung der paschtunischen Stammesgebiete geht.