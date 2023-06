Aktualisiert am

Einst galt Alexis Tsipras als Hoffnungsträger der Linken in ganz Europa. Mit seinem Rücktritt endet in Griechenland eine Ära. Doch welche eigentlich?

Höhepunkt: Tsipras vor Anhängern im Januar 2015 in Athen Bild: Nikos Pilos/Laif

Es ist der größte Moment seiner Karriere. Stundenlang hatte die Menge auf ihn gewartet. Dann endlich, gegen halb zwölf in der Nacht auf den 26. Januar 2015, tritt Alexis Tsipras hinter das Pult vor dem Universitätsgebäude in Athens Innenstadt. Jede Körperzelle strahlt Siegesgewissheit aus. Ein Triumphator. Was immer er gleich sagen wird – er weiß, dass nicht nur sein Land, sondern ganz Europa ihm zuhört. Jedes Wort wird als „Breaking News“ von CNN verbreitet werden.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Alexis Tsipras hat mit seinem „Bündnis der radikalen Linken“, kurz Syriza, die griechische Parlamentswahl gewonnen, mitten in Griechenlands Überschuldungskrise. Er hat versprochen, dass die Krise vorbei sein werde mit ihm als Ministerpräsidenten. Mehr noch: Er werde die Eurozone reformieren, werde den zerstörerischen „Merkelismus“ in die Knie zwingen. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, die mit ihren „falschen protestantischen Prinzipien“ Europa zerstöre, ist zu diesem Zeitpunkt noch Tsipras’ Lieblingsfeindin.