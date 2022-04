Ramsan Kadyrow : Putins tschetschenischer Vollstrecker

Ramsan Kadyrow hat sich einst als Wladimir Putins „Fußsoldat“ bezeichnet. Im Ukrainekrieg gibt der Herrscher der Nordkaukasus-Teilrepublik Tschetschenien mit seinen als „Kadyrowzy“ gefürchteten Kämpfern immer mehr den Chef einer Prätorianergarde, der Befehle des russischen Präsidenten auch gegen Abweichler aus eigenen Reihen schützt.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau.

Seit Instagram Ende 2017 als Folge amerikanischer Sanktionen einen Auftritt Kadyrows schloss, nutzt dieser vor allem einen Kanal im Messengerdienst Telegram, um Putin zu preisen und Gegnern zu drohen. Die Kämpfer aus Tschetschenien nähmen in der Ukraine „an allen Fronten auf aktivste Weise teil“, schrieb Kadyrow dort am Montagmorgen. Wie seit Tagen erwähnte er besonders das belagerte Mariupol. „Ich bin sicher, dass die Stadt bald ganz von der miesen nationalistischen Erscheinung gesäubert sein wird“, schrieb Kadyrow mit Blick auf die verbliebenen ukrainischen Kräfte in der Stadt. Dazu postete er einen Videoclip, der aus Mariupol stammen soll: Bärtige Tschetschenen in Uniform führen einen jungen Mann in Zivil vor, laut Kadyrow einen „Nazi“, der seine Tarnkleidung abgelegt habe. Ein anderes Video zeigt, wie tschetschenische Kämpfer gefangen genommene Männer in Zivil mit Kapuzen über den Köpfen und hinter dem Rücken gefesselten Händen wegbringen. Ihr Schicksal bleibt unklar.