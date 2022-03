So bewertet die IAEA die Lage in Tschernobyl

Kernkraftwerk ohne Strom : So bewertet die IAEA die Lage in Tschernobyl

Die Situation auf dem Gelände des 1986 havarierten Kernkraftwerks Tschernobyl, das in der Ukraine von russischen Truppen besetzt ist, entwickelt sich nach Angaben internationaler Organisationen sowie des staatlichen ukrainischen Atomenergiebetreibers besorgniserregend. Das Betreiberunternehmen Energoatom erklärte am Mittwoch, der Stromanschluss des früheren Kraftwerks sei gekappt worden. Dadurch drohe die Gefahr, dass radioaktive Substanzen austreten könnten. Arbeiten zur Wiederherstellung der Verbindung und der Stromversorgung seien wegen der andauernden Kämpfe nicht möglich, hieß es. Die Regierung forderte Russland zu einer Feuerpause auf, damit die notabgeschaltete Stromleitung zwischen Kiew und Tschernobyl repariert werden könne.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) dringt zudem darauf, dass die Belegschaft zwecks Erholung ausgetauscht werden kann. Sie ist dort seit zwei Wochen im Einsatz. In Tschernobyl ist zwar kein Reaktor mehr aktiv, aber es werden dort radioaktive Abfälle gelagert, die gekühlt werden müssen. „Ich bin tief besorgt wegen der schwierigen und belastenden Lage der Mitarbeiter im Atomkraftwerk Tschernobyl und wegen der möglichen Sicherheitsrisiken, die damit zusammenhängen“, sagte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi. Die 210 Mitarbeiter verfügten zwar über Wasser, Nahrung und in einem gewissen Maße medizinische Versorgung, aber ihre Lage verschlechtere sich. Außerdem habe die IAEA keine Verbindung mehr zu ihren Überwachungsgeräten, um sicherzustellen, dass alles Nuklearmaterial an seinem Platz ist.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Der Stromausfall liegt nach Angaben ukrainischer Behörden daran, dass Überlandleitungen durch Kampfhandlungen beschädigt wurden. Die Reaktoren in Tschernobyl sind nicht mehr in Betrieb, doch werden dort verbrauchte Brennstäbe gelagert, die gekühlt werden müssen. Die Behörden befürchten, dass die Temperatur im Kühlwasser so weit ansteigt, dass durch Verdunstung Radioaktivität entweicht. Die IAEA teilte mit, zwar bedeute der Ausfall der Stromversorgung eine Verletzung eines der Hauptpfeiler für die Sicherheit nuklearer Anlagen. Doch bestehe in diesem Fall keine akute Sicherheitsgefährdung. Die Menge an Kühlwasser reiche auch ohne Stromzufuhr für eine effektive Hitzeabfuhr aus.

Ständiger Wartung und Überwachung bedarf auch die Schutzhülle um den havarierten Reaktor. Auch hier sind jedoch nach Einschätzungen am IAEA-Standort Wien keine akuten Gefährdungen zu befürchten. Elektrizität für eine Notversorgung liefern Dieselgeneratoren, die normalerweise mit einem Vorrat für zwei Tage ausgestattet sind. „Auch bei einem kompletten Ausfall der Stromversorgung würde es im schlimmsten Fall Tage bis zu einer möglichen Freisetzung radioaktiver Stoffe dauern,“ teilte das österreichische Klimaschutzministerium mit. Dann wäre die unmittelbare Umgebung in der Ukraine und in Belarus von einer potentiellen Strahlungsbelastung betroffen.