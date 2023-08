Robert Fremr war schon als Verfassungsrichter in der Tschechischen Republik nominiert. Doch er verschwieg dem Parlament, dass er in der kommunistischen Ära 172 Republikflüchtlinge verurteilte.

Erklärt seinen Rückzug: Der tschechische Jurist Robert Fremr am Montag auf einer Pressekonferenz in Prag Bild: Picture Alliance

Am Ende war der Druck zu groß. Robert Fremr, der vom tschechischen Senat als Verfassungsrichter nominiert wurde, zog nach wochenlanger Kontroverse seine Bewerbung zurück. Damit ersparte der frühere Vizepräsident des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag Staatspräsident Petr Pavel die Entscheidung. Pavel hatte vergangene Woche zwei andere neue Verfassungsrichter ernannt, bei Fremr jedoch angekündigt, eine Untersuchung von Historikern abzuwarten.

Niklas Zimmermann Redakteur in der Politik.



Die Aufregung, die am Montag in Fremrs Rückzug gipfelte, dreht sich darum, was der Jurist vor der Samtenen Revolution im November 1989 getan hat. Schon im Senat war das Ergebnis seiner Nominierung mit 36 von 67 Stimmen eher knapp. Vor der Abstimmung am 2. August sorgte eine Recherche des Portals „Hlídací pes“ für Aufsehen. Demnach hat Fremr 1988 einen 19 Jahre alten Mann unter anderem wegen angeblicher Grabschändung und „Unterstützung des Faschismus“ zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt. Der Prozess war von der Tschechoslowakischen Staatssicherheit StB manipuliert. Fremr bestreitet, davon gewusst zu haben, doch der 1990 nach Österreich übergesiedelte Verurteilte Alexander Eret bezichtigte ihn vergangene Woche der Lüge.