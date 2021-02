Nato will vor Abzug Fortschritte in Afghanistan sichern

Diskussion über Militäreinsatz : Nato will vor Abzug Fortschritte in Afghanistan sichern

Eine Fortsetzung der Nato-Mission in Afghanistan wird immer wahrscheinlicher. Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Montag, man werde dann abziehen, wenn „die Zeit reif“ ist.

Es wird immer wahrscheinlicher, dass die Nato ihre Ausbildungs- und Beratungsmission in Afghanistan fortsetzt. Anders als zunächst geplant, wird beim virtuellen Treffen der Verteidigungsminister in dieser Woche zwar noch keine Entscheidung über den Abzug oder Verbleib der Truppen am Hindukusch getroffen werden.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z.

Laut Angaben von Diplomaten muss die neue amerikanische Regierung erst ihre interne Überprüfung des Einsatzes abschließen, der gemäß einer Vereinbarung mit den Taliban Ende April auslaufen soll. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, er wolle den Beratungen nicht vorgreifen, man werde sich aber eng abstimmen: „Wenn die Zeit reif ist, werden wir gemeinsam abziehen.“ Die Nato sei in der Lage, auch außerhalb von Ministertreffen zu entscheiden.

Das richtige Gleichgewicht finden

Die Bundeswehr stellt derzeit knapp 1100 der verbliebenen rund 10.000 Soldaten der Allianz. Unter Präsident Donald Trump war der amerikanische Anteil schrittweise auf etwa 2500 Soldaten vermindert worden. Stoltenberg hatte im Dezember eindringlich vor einem „überhasteten Abzug“ gewarnt. Am Montag sagte er: „Wir müssen das richtige Gleichgewicht finden zwischen nicht länger bleiben als nötig und nicht zu früh abziehen.“ Die Nato habe „bedeutsame Fortschritte“ erzielt, die sie nun nicht gefährden dürfe.

Konkret nannte er stärkere afghanische Sicherheitskräfte, eine „blühende Medienlandschaft“ und Frauenrechte. Stoltenberg wollte sich weder darauf festlegen, dass der Einsatz mit weniger Truppen fortgesetzt werden könne, noch darauf, dass im Gegenteil deren Anzahl erhöht werden müsse, falls es wieder zu Angriffen auf Nato-Truppen kommen sollte.

Mehr zum Thema 1/

Der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin wird seine Kollegen am Donnerstag über den Stand der Überlegungen informieren. Präsident Joe Biden hatte eine Überprüfung der mit den Taliban getroffenen Vereinbarungen in Auftrag gegeben. Stoltenberg sagte, dass die durch das Abkommen vom Februar 2020 ermöglichten innerafghanischen Gespräche der „einzige Weg zu einer dauerhaften Friedenslösung“ seien, es aber zu „Verzögerungen“ gekommen sei. Seine Botschaft an die Taliban fasste er so zusammen: „Sie müssen die Gewalt vermindern, sie müssen aufrichtig verhandeln, und sie müssen ihrer Verpflichtung gerecht werden, nicht mit internationalen Terrorgruppen zusammenzuarbeiten.“

Erwartet wird, dass die Regierung Biden mit den Taliban über eine Verlängerung des Einsatzes verhandelt. So hatte es zuletzt eine vom Kongress eingesetzte Expertengruppe vorgeschlagen, die dafür viel Zuspruch von Demokraten und Republikanern bekam.