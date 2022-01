Sturm auf das Kapitol : Trumps „eklatante Pflichtverletzung“

Am 6. Januar 2021 spricht Donald Trump, damals noch Präsident, vor seinen Unterstützern in Washington. Bild: AP/Evan Vucci

Am Donnerstag ist es ein Jahr her, dass rund 800 rechte Krawallmacher das Kapitol in Washington angriffen. Bei dem wochenlang in Internetforen geplanten „Sturm“ starben damals der Polizist Brian Sicknick und vier Trump-Anhänger. Inzwischen wurden Verfahren gegen 725 Beteiligte eröffnet. Für Mittwoch kündigte Justizminister Merrick Garland eine Rede zum Stand der Ermittlungen an.

Während viele Konservative die Gewalttaten am 6. Januar 2021 als bedauerliche Eskalation einer Demonstration darstellen, sehen andere Beobachter einen versuchten Umsturz und ein Zeichen für die wachsende Instabilität der Demokratie im Land. Im von den Demokraten dominierten Abgeordnetenhaus befasst sich ein Untersuchungsausschuss seit Monaten mit den Ereignissen, nachdem die Republikaner einen größeren Kongress-Ausschuss zur Aufarbeitung verhindert hatten. Das Gremium soll klären, wie viel Trump über den angeblich geplanten „Aufstand“ der Protestierenden wusste – und ob er sie unterstützte oder gewähren lassen wollte.

Trump: Anhänger sollten „kämpfen wie der Teufel“

Inzwischen führten die Abgeordneten Hunderte von Interviews. Der Ausschuss sichtete auch Dokumente, die Trumps Verhalten während der Attacke genauer nachzeichnen sollen. In den vergangenen Wochen war bereits berichtet worden, dass Kongressmitglieder Stabschef Mark Meadows in Textnachrichten aufforderten, den Präsidenten zum Eingreifen zu bewegen. Und Donald Trump Jr. habe verlangt, dass sein Vater eine Rede halten müsse. Gegen Meadows ebenso wie gegen Trumps ehemaligen Chefstrategen Steve Bannon ermittelt inzwischen das Justizministerium wegen Missachtung der Kongress-Vorladungen.

Am 6. Januar letzten Jahres sollten die Volksvertreter die Stimmenzählung aus den einzelnen Bundesstaaten bestätigen, was normalerweise ein öffentlich kaum beachteter formeller Vorgang ist. Trump sah diesen Tag möglicherweise als seine letzte Chance, die Wahlniederlage rückgängig zu machen. Laut Recherchen von Bob Woodward und anderen Journalisten soll er sich nach entsprechenden Möglichkeiten erkundigt haben.

Viele seiner Anhänger werteten das Datum jedenfalls als eine solche letzte Chance und mobilisierten vorher wochenlang im Netz zu dem Angriff auf das Kapitol. In seiner Rede vor Anhängern sagte Trump damals kurz vor den Ausschreitungen, seine Anhänger sollten „kämpfen wie der Teufel“. Von der Gewalt, die folgte, distanzierten sich sowohl der Präsident als auch die meisten Republikaner später verbal.

Zahlreiche Aussagen zu Trumps Verhalten

Die Abgeordneten erfuhren laut amerikanischen Medien inzwischen neue Details über Trumps Verhalten zur Zeit der Ausschreitungen. Demokrat Bennie Thompson aus Mississippi, der dem Ausschuss vorsteht, sagte am Wochenende, Trump sei von mehreren Seiten dazu aufgefordert worden, etwas gegen die Randalierer zu unternehmen, die sich auf den Weg zum Kapitol machten. Medien berichteten, Tochter und Beraterin Ivanka Trump habe den Präsidenten zweimal aufgefordert, etwas zu unternehmen, als Gewalttäter Polizisten angriffen.

Dafür soll es jetzt belegende „Aussagen aus erster Hand“ geben, sagte Ausschussmitglied Liz Cheney, eine der wenigen republikanischen Trump-Kritikerinnen. Der Sachverhalt an sich war bereits von Journalisten berichtet worden. Laut Cheney soll Ivanka Trump ihren Vater aufgefordert haben, er solle „die Gewalt stoppen“. Einer der wichtigsten Zeugen des Ausschusses soll Medien zufolge Keith Kellogg sein, der Nationale Sicherheitsberater des damaligen Vizepräsidenten Mike Pence. Pence war bei Trump in Ungnade gefallen, weil er nicht aktiv versuchen wollte, die Wahlniederlage rückgängig zu machen.

Vorwurf der Pflichtverletzung

Die Demokraten argumentieren, Trump habe seine Pflichten am 6. Januar vernachlässigt und auch nach mehrmaliger Aufforderung nichts unternommen, um die Situation zu deeskalieren. Je mehr Menschen aussagen, dass es diese Bitten aus seinem Umfeld gab, desto deutlicher hoffen sie belegen zu können, dass Trump bewusst nichts unternahm.

Theoretisch könnte das Repräsentantenhaus die Angelegenheit auch an das Justizministerium überweisen – für eine strafrechtliche Untersuchung. „Ich kann Ihnen versichern, dass der Ausschuss nicht zögern würde, wenn es ausreichende Gründe für eine strafrechtliche Überweisung gäbe“, sagte der Ausschussvorsitzende Thompson in der vergangenen Woche der „Washington Post“. Ermittlungen gegen einen ehemaligen Präsidenten durch den Justizminister des Nachfolgers könnten allerdings auch den Demokraten politisch zu heikel sein. Ähnlich wie Thompson drückte sich Cheney aus. Es müsse „stärkere Strafmaßnahmen“ geben, wenn ein Präsident seine Pflichten so eklatant verletze wie Trump das getan habe, sagte sie dem Sender CBS. Er müsse zumindest daran gehindert werden, jemals wieder im Oval Office zu sitzen.

Trump versucht zur Zeit, die Ermittlungen vor dem Obersten Gericht anzugreifen. Er will, dass die Richterinnen und Richter das Vorgehen des Ausschusses für unrechtmäßig erklären. Noch ist aber nicht entschieden, ob das Gericht ihn überhaupt hören wird. Trump hofft auch, dass seine ehemaligen Vertrauten trotz des Drucks der Vorladungen aus dem Kongress loyal bleiben.

Bei Republikanern weiter hoch im Kurs

Wer sich jetzt gegen Trump stellt, soll wissen, dass er ein Risiko eingeht. Der 75-jährige hat eine erneute Präsidentschaftskandidatur für 2024 schließlich nicht ausgeschlossen. Im Gegenteil: Er dominiert nach wie vor die republikanische Partei, und eine große Mehrheit ihrer Wähler hält ihn für den besten Präsidentschaftskandidaten. Eine aktuelle Reuters/Ipsos-Umfrage sieht Trump bei allen Anhängern der Partei bei 54 Prozent, während elf Prozent der konservativen Wähler Floridas Gouverneur Ron DeSantis und acht Prozent Pence als Kandidaten vorziehen würden.

Zu den Ereignissen des 6. Januar 2021 sagten 56 Prozent der Republikaner kürzlich in einer CBS-Umfrage, es sei dabei um die Verteidigung der „Freiheit“ gegangen.