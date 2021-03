Trump in Orlando : Die Partei bin ich

Donald Trump am Sonntag in Orlando Bild: AP

„Wenn ich von ,Ich‘ spreche, meine ich eigentlich ,Wir‘, bemerkte Donald Trump an einer Stelle seiner Rede. Und damit war im Grunde alles gesagt. Bei seinem ersten Auftritt seit seinem Auszug aus dem Weißen Haus blieb der frühere Präsident sich treu. Erstaunlich war nur, dass es auch nach vier Jahren Trump immer noch Republikaner gibt, die glauben, ihn zähmen zu können.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Was war dem Mann nicht alles geraten worden, intern und über die Medien? Er möge sich zum Abschluss des CPAC-Treffens der Republikaner in Orlando auf Kritik an Joe Biden konzentrieren. Oder: Er möge nach vorne blicken und eine Vision für die Partei entwerfen. Vor allem: Er möge bitte nicht wieder die Litanei vom Wahlbetrug herunterleiern und bloß nicht auf jenen Teil der Partei eindreschen, der ihm zuletzt die Gefolgschaft verweigert hatte. Darauf warteten seine Gegner doch nur: So würde die Spaltung der „Grand Old Party“ geradezu beleuchtet. Trump war das alles egal. Er machte sich in Florida geradezu lustig über die Bedenkenträger, indem er sich anfangs tatsächlich zügelte, nur um später umso kräftiger auf die Pauke zu schlagen.

Trump war leicht verspätet von Palm Beach nach Orlando aufgebrochen. Und seine Leute hatten den Medien vorher schon ein Kernzitat der Rede gesteckt, gleichsam um den Grundtenor vorzugeben: Er werde gewiss nicht eine neue Partei gründen. „Wir haben die Republikanische Partei.” Diese sei geschlossen. Die einzige Spaltung, die es gebe, sei jene zwischen „einer Handvoll Washingtoner Establishment-Parteisoldaten“ und dem Rest des Landes. Das sollte heißen: Die Partei, das bin ich. Als er umjubelt auf der Bühne stand, beließ er es zunächst bei koketten Andeutungen. Die Demokraten „haben eigentlich gerade das Weiße Haus verloren, wie ihr wisst“, sagte er. Sodann: „Ich könnte sogar beschließen, sie ein drittes Mal zu schlagen“. So blieb die Frage einer abermaligen Kandidatur zunächst ein Konjunktiv.

Trump widmete sich dann über weite Strecken tatsächlich der Regierung des Demokraten Joe Biden. Und sieht man davon ab, dass es sich eigentlich nicht gehört, unmittelbar nach dem Ende der eigenen Amtszeit über seinen Nachfolger herzuziehen, handelte es sich um eine Rede, die auch seine parteiinternen Gegner hätten halten können. Trump lenkte das Augenmerk auf jene Politikfelder, die der neuen Regierung zurzeit die größten Mühen bereiten: Kaum sei er nicht mehr im Weißen Haus, schon sei die Migrationskrise an der südlichen Landesgrenze wieder da, fing er etwa an. Dann wechselte er zur Pandemie: Die Schulen gehörten geöffnet, und zwar sofort. Schließlich nahm er Bidens Klimapolitik ins Visier: Die Amerikaner würden schon bald spüren, was das für die Energiepreise bedeute. Alles geradezu harmlos, was Trump da vom Stapel ließ, auch wenn er hinzufügte, Biden habe den desaströsesten Start aller Präsidenten hingelegt.

Der frühere Präsident lief sich freilich gerade erst warm. Das Thema Wahlfälschung sollte nicht nur in Andeutungen abgehandelt werden. Es erhielt einen eigenen Themenblock, in dem Trump sich für eine große Wahlreform aussprach: „Wir haben ein krankes und korruptes Wahlsystem, das umgehend in Ordnung gebracht werden muss“, sagte er. Und: „Die Wahl war manipuliert“. Aus dem Publikum schallte es ihm nun entgegen: „Du hast gewonnen. Du hast gewonnen.“ Trump verzichtete zwar auf die ganz großen Verrücktheiten früherer Argumentationen: So tauchten die Wahlmaschinen, die so eingestellt worden seien, dass sie aus Trump-Stimmen Biden-Stimmen gemacht hätten, nicht wieder auf.

Doch sprach er wieder davon, dass Abermillionen Wahlzettel aus dem Nirgendwo aufgetaucht seien und Tote sowie illegale Einwanderer gewählt hätten. Künftig, so forderte er, dürfe es nur noch einen Wahltag geben und nicht mehr einen Zeitraum von mehreren Tagen oder Wochen. Auch müsste die Briefwahlmöglichkeit auf Ausnahmen beschränkt werden. Die Demokraten hätten in den umkämpften Bundesstaaten illegaler Weise das Wahlrecht geändert –vorbei an den Parlamenten, die dafür zuständig seien. Und der Supreme Court und andere Gerichte seien zu feige gewesen, dagegen vorzugehen. Die Richter sollten sich schämen.