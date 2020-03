New Yorks Gouverneur Cuomo : Trumps Gegenspieler in der Corona-Krise

Schlägt versöhnliche Töne an: New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo Bild: AP

In dem auf den Kopf gestellten Leben der Amerikaner sind schon ein paar neue Gewohnheiten entstanden. Einen festen Bestandteil im Tagesablauf haben nun die „Corona-Briefings“ im Fernsehen. Seitdem auch Präsident Donald Trump Wochen nach dem Ausbruch der Pandemie nicht länger die Augen vor der Gefahr verschließen konnte, erscheint er nahezu täglich im Presseraum des Weißen Hauses. Dort verkündet er neue Maßnahmen zur Bekämpfung des „unsichtbaren Feindes“, verspricht schnelle medizinische Fortschritte und erläutert Programme zur Linderung der drohenden Wirtschaftskrise.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Der Präsident versucht das Unmögliche. Angesichts einer präzedenzlosen Herausforderung muss er sich neu erfinden: inhaltlich und persönlich. Am Montag soll ein bis zu zwei Billionen Dollar umfassendes Hilfspaket im Kongress verabschiedet werden, das neben Unterstützung für einzelne Branchen auch unmittelbare Finanzhilfen für Bürger und eine Regelung für die Lohnfortzahlung für Angestellte geschlossener Betriebe enthalten soll – sozialstaatliche Maßnahmen also, für welche die Republikaner Barack Obama früher verflucht hätten.

Trump sagt dazu, diese Krise sei nun einmal anders, da der Staat vom Bürger verlange, dass er nicht arbeite und nicht auf die Straße gehe, um Geld auszugeben.

Viele Fragen sind nicht mit Ja und Nein zu beantworten

Der Präsident versucht, sich bei diesen Auftritten als ebenso zupackender wie mitfühlender Krisenmanager zu geben. Mit dieser Rolle tut er sich schwer. Die Krise ist komplex, Fachleute können seine Fragen oft nicht mit ja oder nein beantworten. Und mit einem Deal sind die Probleme auch nicht zu lösen. In seiner Ungeduld verliert er mitunter die Nerven, attackiert Journalisten, denen er unterstellt, sie hofften, eine Rezession bedeute das Ende seiner Präsidentschaft. In diesen Momenten scheint die Krise eine Nummer zu groß für ihn zu sein.

Das wird umso klarer, als es täglich noch ein zweites „Corona-Briefing“ gibt, das aus Albany live übertragen wird. In der Hauptstadt des Bundesstaates New York, dem Brennpunkt der Krise, zeigt Gouverneur Andrew Cuomo, wie Krisenmanagement ohne Trump-Faktor aussieht. Eine Stunde bevor die Nachrichtenkanäle das Briefing aus dem Weißen Haus übertragen, schalten die Sender in der Regel ins Kapitol am Hudson River. Der 62 Jahre alte Demokrat sitzt dann im Kreise seiner Mitarbeiter.

Am Samstag geht es etwa um die Zahl der Krankenhausbetten, die für den erwarteten Höhepunkt der intensivmedizinisch zu versorgenden Patienten hinten und vorne nicht reichen werden. Am Sonntag gab es in dem Bundesstaat, der mit 20 Millionen Einwohnern etwa sechs Prozent der amerikanischen Bevölkerung ausmacht, mehr als 15.000 registrierte Infektionsfälle, einen Großteil davon in New York City. Der Bundesstaat zählt zu jenen, in denen inzwischen eine Ausgangssperre gilt – eine Maßnahme, die Cuomo eigentlich vermeiden wollte.

New York ist gleichsam Sitz des Widerstandes gegen Trump

Der Gouverneur ist stets sehr konkret: Er berichtet, dass man bislang 6000 Beatmungsgeräte erworben habe, aber insgesamt wohl 30.000 zusätzliche benötige. Er teilt mit, dass das Javits Center, ein Kongresszentrum in Manhattan, umfunktioniert 2000 Patienten Platz böte – und dass man Fema, die Katastrophenschutzbehörde des Bundes, bitte, im Inneren Krankenhäuser zu errichten.