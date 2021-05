Blog statt Facebook : Trumps Offensive aus der Verbannung

Aktualisiert am

Donald Trump muss weiterhin ohne Facebook auskommen. Seiner Unterstützung in der Republikanischen Partei tut das keinen Abbruch. Muss Liz Cheny bald den Trumpisten weichen?

Donald Trumps neuer Blog auf einem Computer-Bildschirm am 5. Mai Bild: AFP

Für Donald Trump dürfte es keine Überraschung gewesen sein: Der Facebook-Konzern hebt die Sperre gegen den früheren Präsidenten vorerst nicht auf. Das „Oversight Board“, das oberste Aufsichtsgremium, wies das Online-Netzwerk am Mittwoch aber an, den Fall in den nächsten sechs Monaten noch einmal zu prüfen.

Majid Sattar (sat.), Politik Folgen Ich folge



Facebook, Twitter und Youtube hatten Trump im Januar, kurz vor dem Ende seiner Amtszeit, auf ihren Plattformen gesperrt. Anlass waren Beiträge des damaligen Präsidenten, in denen er Sympathie für den Mob bekundete, der das Kapitol stürmte. Zudem hatte er über Monate hinweg ohne jegliche Belege behauptet, ihm sei der Sieg in der Präsidentenwahl im vergangenen November durch massiven Betrug „gestohlen“ worden. Twitter hatte schon mitgeteilt, dass Trump dauerhaft gesperrt bleibe. Dessen Finanzvorstand Ned Segal äußerte, für seinen Konzern gelte, wer gesperrt sei, sei gesperrt. Googles Videoplattform Youtube will indes Trumps Profil freigeben, wenn „das Risiko von Gewalt gesunken ist“.