Trumps Anwalt : Rudy Giuliani positiv auf Corona getestet

Rudy Giuliani hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der amerikanische Präsident Donald Trump am Sonntagnachmittag (Ortszeit) per Twitter mit. In der Nachricht übersandte Trump seinem Anwalt Genesungswünsche. „Wir werden weitermachen“, schrieb Trump.

Der Präsident, der abermals von einem „China Virus“ sprach, nannte Giuliani den besten Bürgermeister in der Geschichte von New York und hob hervor, dass er unermüdlich daran arbeite, die „korrupteste Wahl“ in der Geschichte der Vereinigten Staaten „aufzudecken“. Trump hat die Wahl vom 3. November gegen Joe Biden verloren; der Präsident versucht durch Klagen in einzelnen besonders hart umkämpften Bundesstaaten die Wahlergebnisse anzufechten.

Erst am Samstag hatte sich der Anwalt im Interview mit Fox News zu dem angeblichen Wahlbetrug und der weiteren Vorgehensweise des juristischen Teams um Donald Trump geäußert. Bisher haben Giuliani und seine Kollegen in sechs Bundesstaaten – Georgia, Michigan, Pennsylvania, Nevada, Arizona und Wisconsin – insgesamt Dutzende Klagen angestrengt, bislang ohne jeden Erfolg. Einige Klagen des Trump-Lagers sind jedoch noch offen.

Schon länger ist er ein treuer Weggefährte von Trump, brachte ihn aber bereits mehrmals in Schwierigkeiten. Er war eine zentrale Figur in der Ukraine-Affäre, die ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ins Rollen brachte. Giuliani hatte sich auch aktiv darum bemüht, die Ukraine zu Ermittlungen gegen Trumps letztlich siegreichen Herausforderer Joe Biden zu bewegen.

Rudy Giuliani wurde als 107. Bürgermeister von New York bekannt. Die Stadt regierte der Anwalt, der mit vollem Namen Rudolph W. Giuliani heißt, zwischen 1994 und 2001. In seine Amtszeit fiel der 11. September mit den Terrorattacken auf das World Trade Center.