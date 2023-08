Das Fulton Co. Gefängnis am 17. August 2023, wenige Tage nachdem eine Grand Jury in Fulton County Donald Trump angeklagt hat. Bild: Imago

Donald Trumps Anwaltsteam will den Prozessbeginn für die Bundesanklage wegen Wahlbetrugs auf April 2026 verschieben, ein Jahr und fünf Monate nach der Präsidentenwahl. Wegen der Menge an Beweisen dauere es Jahre, sich angemessen vorzubereiten, hieß es in einem 16 Seiten langen Schreiben vom Donnerstag. „Im öffentlichen Interesse sind Gerechtigkeit und ein faires Verfahren, keine Vorverurteilung.“ Seien ein geordnetes Verfahren und Rechtsbeistand von Bedeutung, müsse der Angeklagte „angemessen Zeit dafür haben, sich zu verteidigen“.

Sonderermittler Jack Smith hatte in der vergangenen Woche vorgeschlagen, der Prozess solle am 2. Januar 2024 beginnen. Die Staatsanwaltschaft ar­gumentierte, eine „schnelle Lösung“ sei „ganz klar von öffentlicher Bedeutung“. Trump könne sowohl ein schnelles als auch ein faires Verfahren bekommen. Es wird befürchtet, dass Trump die Ermittlungen einstellen lässt, sollte er abermals zum Präsidenten gewählt wer­den. Er ist der bislang aussichtsreichste Kandidat der Republikaner für die Präsidentschaftskandidatur. Mitte Januar beginnen die Vorwahlen der Republikaner in Iowa.

Pressekonferenz abgesagt

Die für den Fall zuständige Bezirksrichterin Tanya Chutkan hat eine Anhörung für den 28. August angesetzt, in der ein Verhandlungstermin festgelegt werden soll. Trumps Anwälte forderten sie dazu auf, mit Anhörungen bis zum Herbst 2024 zu warten. „Dieser Fall ist nicht nur komplex oder ungewöhnlich. Er ist Terra incognita.“ Trump hatte sich Anfang August in allen vier Anklagepunkten für nicht schuldig erklärt.

In Bezug auf die separate Wahlbetrugsanklage im Bundesstaat Georgia hat Trump auf den Rat seiner Anwälte hin eine für Montag angesetzte Pressekonferenz abgesagt, bei der er neue „Beweise“ für Betrug vorlegen wollte. Das kündigte er am Donnerstag auf seiner Social-Media-Plattform „Truth Social“ an. Anstatt den Bericht über „die manipulierten und gestohlenen Präsidentschaftswahlen 2020 in Georgia“ zu veröffentlichen, zögen seine Anwälte es vor, diesen „unwiderlegbaren und überwältigenden Beweis“ für Wahlbetrug als „formelle Rechtsakte“ einzureichen.

Es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass es bei der Präsidentenwahl 2020 zu Betrug gekommen ist. In Georgia gab es drei Nachzählungen, die Trumps Niederlage gegen Joe Biden bestätigten. Der republikanische Gouverneur Georgias, Brian Kemp, kritisierte Trumps abermalige Angriffe deutlich. Auf der Plattform X (vormals Twitter) schrieb er in dieser Woche: „Die Wahl in Georgia 2020 wurde nicht gestohlen.“ Seit fast drei Jahren habe niemand Beweise für Betrug unter Eid vor Gericht vor­gelegt. Die Wahlen in Georgia seien „sicher, zugänglich und fair“ und blieben das auch, solange er Gouverneur sei.

Die Polizei in Fulton County, wo die Anklage gegen Trump erhoben wurde, teilte am Donnerstag mit, dass einige der Geschworenen, die für eine Anklage des früheren Präsidenten gestimmt hatten, online bedroht würden. Wie es in Georgia vorgeschrieben ist, wurden die Namen der Grand Jury zu Beginn der Anklageschrift aufgeführt.