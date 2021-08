Trump zu Afghanistan-Krise : „Größte außenpolitische Erniedrigung der Geschichte“

Donald Trump hätte alles viel besser gemacht: Der ehemalige Präsident beschäftigt sich dieser Tage damit, seinem Nachfolger Joe Biden alle Schuld an der Situation in Afghanistan zuzuschieben. Am Samstag sagte er, Biden verantworte nun die „größte außenpolitische Erniedrigung der Geschichte“. Dass es sein Abkommen mit den Taliban vor anderthalb Jahren war, das den Abzug der amerikanischen Truppen vorbereitete, erwähnt der Präsident seltener.

Trump sagte nach dem Einmarsch der Taliban in Kabul, Biden sei aus Afghanistan „davongerannt“, statt dem „Plan“ zu folgen, den seine Regierung dem Nachfolger angeblich „hinterlassen“ habe. Und Trump reklamierte für sich, die Niederlage des „Islamischen Staates“ (IS) in Syrien erreicht und damit die Taliban abgeschreckt zu haben: „Nachdem ich den IS erledigt hatte, hatte ich eine glaubwürdige Abschreckung aufgebaut. Diese Abschreckung ist nun weg. Die Taliban haben keinen Respekt oder keine Angst mehr vor Amerika, oder vor der Macht Amerikas“, so Trump.

Beide wollten den Abzug, aber aus anderen Gründen

Er beharrte in seinen Verlautbarungen der vergangenen Tage auch darauf, dass ein Abzug mit ihm wesentlich geordneter hätte ablaufen können – Gründe dafür nannte Trump nicht. Biden wiederum sagte, nach der Ära Trump seien die Taliban in der militärisch stärksten Position seit zehn Jahren.

Biden und Trump wollten beide den Abzug aus Afghanistan, wenn auch nicht aus den gleichen Gründen. Für Trump war er vor allem ein Teil seines „America First“-Versprechens. Er wusste, dass viele seiner Wählerinnen und Wähler in erster Linie wollten, dass die amerikanischen Soldaten nach Hause kommen – für seine Forderung, den „endlosen Krieg“ zu beenden, bekam Trump stets viel Beifall. Seine Anhänger störten sich weniger daran, dass Trump keine politische Strategie für Afghanistan oder andere Regionen anbot, aus denen er die Truppen abziehen wollte.

Biden war ein langjähriger Gegner des ausgedehnten Einsatzes in Afghanistan, weil die politischen Ziele nicht erreicht wurden. Er hatte das Abzugsdatum auf September verschoben – seine Berater hatten dem Präsidenten versichert, dass er auch danach noch genug Zeit haben werde, Amerikaner und ihre Helfer, falls nötig, aus dem Land zu evakuieren. Und auch, als seine Pläne von der Realität des schnellen Vormarsches der Taliban überholt worden waren, beharrte Biden darauf, dass der Abzug an sich zu diesem Zeitpunkt richtig gewesen sei.

Während Trump den Schuldigen erwartungsgemäß schnell ausgemacht hat, gibt es unter Republikanern durchaus solche, die sich noch an ihre vormals kritische Haltung erinnern können. Denn als Trump vor zwei Jahren kurz vor dem Jahrestag des Terroranschlags vom 11. September 2001 ein Treffen mit den Taliban ins Spiel gebracht hatte, waren viele seiner republikanischen Unterstützer dagegen gewesen. Trump wollte Vertreter der Islamisten nach Camp David in Maryland einladen, an den Ferienort der amerikanischen Präsidenten und den Ort historischer Abkommen wie dem zwischen Israel und Ägypten 1978.

Folgenschwerer Deal mit den Taliban

Er sagte das geplante Treffen zwar letztlich ab, als ein amerikanischer Soldat bei einem Anschlag in Kabul getötet wurde. Die Verhandlungen mit den Taliban, die er Monate zuvor bereits angestoßen hatte, gingen aber weiter – und Trump überging dabei die afghanische Regierung. Er und die Islamisten schlossen schließlich im Februar 2020 den folgenschweren Deal. Taliban-Führer Abdul Ghani Baradar war damals in Qatar bei der Unterzeichnung auf einem Foto mit Trumps Außenminister Mike Pompeo zu sehen.