Reaktion auf Booster-Impfung : Trump wird die Geister, die er rief, nicht los

Nach seiner Auffrischungsimpfung erfährt der frühere Präsident am eigenen Leib, wie fanatisiert viele Impfgegner sind: Selbst glühende Anhänger beschimpfen ihn für den Schritt.

Donald Trump hat eine Auffrischungsimpfung erhalten. Das hat er vor Anhängern nicht nur kundgetan, er wirbt sogar für das Impfen – und wird beschimpft. Impfgegner und rechte Verschwörungstheoretiker lassen nun kein gutes Haar an ihm; allenfalls wollen sie ihm zugutehalten, dass er womöglich schlecht informiert sei. Die bösen Geister, die er rief, wird der frühere Präsident nicht los.

Trump erfährt am eigenen Leib, wie fanatisiert viele Impfgegner sind, auch jene, die bislang zu seinen glühendsten Anhängern zählten. In diesem Milieu zählt nur dümmliche Wissenschaftsfeindlichkeit. Je irrsinniger die Behauptung, desto besser. Ein Zurück gibt es nicht. Wer davon überzeugt ist, dass Impfen des Teufels sei, lässt sich auch von einem Donald Trump nicht vom Gegenteil überzeugen. Das will etwas heißen.

Trump ist vermutlich nicht vom Covid-Saulus, der die Gefährlichkeit des Virus zunächst herunterspielte, zum Impf-Paulus geworden, der wie sein Nachfolger der Vernunft die Ehre gibt. Oder doch?

Am anfänglichen Erfolg der Impfkampagne in Amerika hatte er maßgeblichen Anteil. Vielleicht ist die Sache aber auch „rein“ politisch: Sollte Trump tatsächlich erwägen, 2024 abermals zu kandidieren, brauchte er für einen Erfolg nicht nur Hardcore-Loyalisten, sondern auch Wähler, die sich impfen lassen.