Laut US-Medien : Trump will wohl nicht an erster Fernsehdebatte teilnehmen

Statt am ersten TV-Duell teilzunehmen, will Trump offenbar ein Interview veröffentlichen, das der Ex-Fox-News-Moderator Tucker Carlson mit ihm geführt hat. Trumps Gegner DeSantis fordert die Teilnahme des früheren Präsidenten.

Donald Trump bei einer Konferenz der konservativen „Faith and Freedom Coalition“ im Juni in Washington Bild: Reuters

Donald Trump wird am Mittwoch offenbar nicht an der ersten Fernsehdebatte der republikanischen Kandidaten für die Präsidentenwahl teilnehmen. Das berichten amerikanische Medien am Freitag unter Bezug auf Personen aus dem Umfeld des früheren Präsidenten. Stattdessen will Trump demnach gleichzeitig ein schon aufgenommenes Interview mit dem früheren Fox-Moderator Tucker Carlson veröffentlichen. Der Sender hatte sich im April überraschend von seinem beliebten Moderator getrennt.

Trumps Wahlkampfteam hat die Berichte bislang nicht bestätigt. Der frühere Präsident hatte eine derartige Entscheidung in der vergangenen Woche jedoch schon angedeutet. „Die Leute kennen meine Bilanz, eine der besten überhaupt, warum sollte ich also an der Debatte teilnehmen?“, schrieb Trump auf seiner Onlineplattform Truth Social. Er führe in den Umfragen ohnehin „mit mehr als 50 Prozentpunkten“ gegenüber „einem ‚wunderbaren‘ republikanischen Kandidatenfeld“.

Die Geschäftsführung sowie mehrere Moderatoren von Fox News hatten Trump in den vergangenen Wochen in der Hoffnung umgarnt, ihn zur Teilnahme zu bewegen. Sie sei entscheidend für den demokratischen Prozess. Auch die Bundesgeschäftsführerin der Republikaner, Ronna McDaniel, äußerte am Donnerstag noch die Hoffnung, dass Trump die erste Debatte bestreitet. Er verweigerte bislang jedoch auch die dafür nötige schriftliche Zustimmung, im Falle einer Niederlage den republikanischen Sieger der Vorwahlen zu unterstützen.

„Leute werden das nicht gutheißen“

Trumps Gegner und Zweitplatzierter in den Umfragen, Ron DeSantis, forderte bei einer Konferenz am Freitag die Teilnahme Trumps. Man sei es „den Menschen schuldig, seine Vision darzulegen, über die eigene Bilanz zu sprechen“ und Fragen zu beantworten. „Und wenn man dazu nicht bereit ist, werden die Leute das nicht gutheißen, glaube ich.“

Um für die Debatte zugelassen zu werden, muss ein Kandidat neben der besagten Zusicherung, den Sieger zu unterstützen, außerdem in drei von der Parteiorganisation RNC anerkannten Umfragen über einem Prozent liegen und mindestens 40.000 Einzelspender vorweisen können. Diese Anforderungen sollen sicherstellen, dass ein Kandidat ausreichend von der Basis unterstützt wird und „in der besten Position ist, das Weiße Haus im Jahr 2024 zurückzuerobern“, äußerte die RNC-Vorsitzende Ronna McDaniel im Juni.

Bislang haben sich für die Debatte am Mittwoch neben DeSantis sechs weitere Personen qualifiziert, darunter die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley sowie der Senator Tim Scott aus South Carolina. Außerdem nehmen der Gouverneur von North Dakota, Doug Burgum, der Unternehmer Vivek Ramaswamy, der ehemalige Vizepräsident Mike Pence und der offene Trump-Kritiker Chris Christie teil.