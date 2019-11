Vorgehen gegen Drogenhandel : Trump will mexikanische Kartelle als terroristisch einstufen

Aktualisiert am

Trump will mexikanische Kartelle als terroristisch einstufen

Die Einstufung als ausländische Terrororganisation könnte die mexikanischen Rauschgiftkartelle vor allem finanziell treffen. In Mexiko ruft Trumps Ankündigung jedoch Furcht vor einem militärischen Vorgehen hervor.

Der amerikanische Präsident Donald Trump will mexikanische Drogenkartelle als terroristische Organisationen einstufen. Das sagte Trump in einem Interview mit dem früheren Fox-News-Moderator Bill O'Reilly, das dieser am Dienstag im Internet veröffentlichte. O'Reilly fragte ihn, ob er die Kartelle als terroristische Organisationen einstufen werde und „beginne, sie mit Drohnen anzugreifen“. Trump antwortete: „Ich werde nicht sagen, was ich tun werde, aber sie werden [als terroristische Organisation] eingestuft werden.“ Er arbeite seit 90 Tagen daran, sagte Trump, und seine Regierung sei auf dem bürokratischen Weg, den Schritt zu vollziehen, schon gut vorangekommen. Mexiko reagierte ablehnend auf Trumps Ankündigung.

Diese kommt nur wenige Wochen, nachdem in Nordmexiko am 4. November mutmaßliche Mitglieder eines Drogenkartells neun Mitglieder einer Mormonen-Familie – sechs Kinder und drei Frauen – ermordet hatten. Die Opfer hatten sowohl die amerikanische als auch die mexikanische Staatsangehörigkeit und gehörten zur LeBaron-Familie einer mormonischen Sekte. Es ist unklar, ob die Täter wussten, wer die Opfer waren oder ob diese zufällig getötet wurden.

Trump hatte als Reaktion auf die Morde auf Twitter geschrieben: „Jetzt ist die Zeit für Mexiko, mit der Hilfe der Vereinigten Staaten KRIEG gegen die Drogenkartelle zu führen und diese vom Angesicht der Erde zu tilgen. Wir warten nur auf einen Anruf Eures großartigen neuen Präsidenten.“ Im Gespräch mit O´Reilly sagte Trump nun, er habe dem mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador schon angeboten, zusammen gegen die Kartelle vorzugehen. Dieser habe das Ansinnen jedoch bislang abgelehnt. „Aber irgendwann muss etwas getan werden“, sagte Trump.

Der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard schrieb als Reaktion auf Trumps Ankündigung auf Twitter, Mexiko werde keine Verletzung seiner Souveränität akzeptieren. Die mexikanische Regierung veröffentlichte außerdem eine Stellungnahme, in der es heißt, der Außenminister werde Kontakt zu seinem amerikanischen Gegenüber Mike Pompeo aufnehmen, um in Erfahrung zu bringen, was die Worte Trumps bedeuteten und die Angelegenheit zu besprechen. Die mexikanische Regierung werde weiterhin daran arbeiten, die Sicherheit beider Länder durch Kooperationen und Geheimdienstarbeit zu sichern.

Noch am Montag hatte Außenminister Ebrard gesagt, er rechne nicht damit, dass die Vereinigten Staaten auf diesem Weg gegen die Kartelle vorgehen würden. „Man muss eine bestimmte Gruppe nicht als Terrororganisation einstufen oder klassifizieren, um gemeinsam gegen sie vorzugehen“, sagte er.

Eine Einstufung als Terrororganisation durch das amerikanische Außenministerium ist möglich, wenn drei Kriterien erfüllt sind. So muss die Gruppierung ausländisch sein, terroristische Aktivitäten planen oder durchführen und die Sicherheit oder die ökonomischen Interessen der Vereinigten Staaten bedrohen. Als Folge einer Einstufung, die bislang Gruppen wie die Hizbullah-Miliz im Libanon, die iranischen Revolutionsgarden, den „Islamischen Staat“ und Al Quaida trifft, können Vermögenswerte der Gruppe in den Vereinigten Staaten eingefroren werden. Außerdem dürfen Amerikaner nicht mehr wissentlich mit diese interagieren oder sie unterstützen – und Mitglieder der Gruppe dürfen nicht mehr nach Amerika einreisen. Auch ist es Banken und anderen Finanzinstitutionen untersagt, Geschäfte mit ihr zu tätigen. Gerade der finanzielle Aspekt könnte die Kartelle treffen, die Schätzungen zufolge Milliardengewinne mit dem Transport von Rauschgift in die Vereinigten Staaten machen.

In Mexiko rief Trumps Ankündigung aber auch Furcht vor einem möglichen militärischen Vorgehen der Vereinigten Staaten hervor. Alex LeBaron, ein ehemaliger mexikanischer Abgeordneter und Verwandter einiger der Opfer der Morde vom 4. November, sagte, sein Land brauche keine amerikanische „Invasion“. Vielmehr sei eine enge Zusammenarbeit gegen die Kartelle nötig, denn beide Länder seien verantwortlich für den Anstieg beim Handel von Rauschgift, Waffen und Geld. Nach den Morden hatten andere Mitglieder der LeBaron-Familie das Weiße Haus jedoch gedrängt, die Einstufung endlich vorzunehmen. Man müsse endlich anerkennen, dass es sich bei den Kartellen um Terroristen handele, erklärten sie.

In Mexiko gibt es seit Jahren einen eskalierenden Konflikt zwischen den verschiedenen Kartellen, bei dem es vor allem um die Kontrolle der Rauschgiftrouten geht, aber auch um Einnahmen aus Entführungen oder Schutzgelderpressungen. Der mexikanische Präsident López Obrador, der sein Amt im Dezember des vorigen Jahres angetreten hat, verfolgt eine vergleichsweise nicht-konfrontative Linie. Stattdessen setzt er auf die Bekämpfung sozialer Ungleichheiten, um der Rauschgiftkriminalität den Boden zu entziehen. Nach einer Schießerei im November, bei der mehr als Hundert Kartellmitglieder Sicherheitskräfte in die Flucht geschlagen hatten, steht dieser Ansatz jedoch in der Kritik.