Interview mit Fox : Trump will Coronavirus „ausgeschaltet“ haben

Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle steigt weltweit sprunghaft an – doch in den Vereinigten Staaten will Donald Trump das Virus bereits erfolgreich bekämpft haben. „Wir werden sehen, was passiert, aber ja, wir haben es ausgeschaltet“ (im Original: „we did shut it down“), sagt der amerikanische Präsident dem Sender Fox.

In den Vereinigten Staaten sind bislang elf Fälle einer Infektion mit dem Virus bestätigt. Wegen des Coronavirus hat Amerika ein Einreiseverbot für ausländische China-Reisende verhängt. Personen ohne amerikanischen Pass, die sich in den vergangenen vierzehn Tagen in China aufgehalten haben, werden von Sonntagnachmittag an nicht mehr ins Land gelassen. Das teilte Gesundheitsminister Alex Azar am Freitag in Washington mit. Wie zuvor die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rief auch die amerikanische Regierung am Freitag einen Gesundheitsnotstand aus.

Amerikaner, die sich in der chinesischen Provinz Hubei aufgehalten haben, wo die Epidemie begann, werden bis zu 14 Tage unter Quarantäne gestellt. 195 Amerikaner, darunter etliche Diplomaten und deren Angehörige, sind deshalb seit Mittwoch auf einem kalifornischen Luftwaffenstützpunkt untergebracht. Es ist nach Angaben der amerikanischen Behörde für Seuchenkontrolle das erste Mal in 50 Jahren, dass sie derart drastische Maßnahmen anordnet.