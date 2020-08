Trump verbietet Wechat : Was den chinesischen Alleskönner so gefährlich macht

Nach der Videoplattform Tiktok hat Donald Trump nun auch die chinesische Alleskönner-App Wechat ins Visier genommen. Per Dekret untersagte er amerikanischen Unternehmen und Staatsbürgern die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Tencent, soweit es Wechat betrifft. Zur Begründung heißt es in dem Dekret, Wechat sei eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten. Die Daten, welche die Mobiltelefonanwendung über ihre Nutzer sammele, könnten der Kommunistischen Partei Chinas Zugang zu persönlichen Informationen von Amerikanern verschaffen. Auch zu solchen Informationen, die die Betroffenen in Verlegenheit bringen – also erpressbar machen – könnten. Zudem könne China seine eigenen Bürger mit Hilfe der Software auf dem Smartphone auch dann noch überwachen, wenn sie sich in den Vereinigten Staaten aufhielten.

Anders als Tiktok hat Wechat in Amerika keine riesige Fangemeinde. Laut dem Branchendienst Apptopia gibt es dort nur 19 Millionen registrierte Nutzer. Doch die App ist das mit Abstand wichtigste Kommunikationsmittel der chinesischen Diaspora, um Kontakt zur Heimat zu halten und in dem Land Handel zu treiben.

Selbst Bettler tragen in China einen QR-Code bei sich

In China selbst ist ein Leben ohne Wechat für die meisten Menschen kaum noch vorstellbar. Mit der App kann man überall bargeldlos bezahlen. Das ist so verbreitet, dass selbst Bettler einen QR-Code bei sich tragen, über den man Geld auf ihr Konto überweisen kann. Auf Partys, bei Empfängen und Geschäftstreffen werden mit einem Scan der App die Kontakte ausgetauscht. Viele Chinesen kennen kaum noch die Telefonnummern ihrer engsten Freunde, sondern nur noch deren Wechat-IDs. Über Wechat werden Waren bestellt und Nachrichten geteilt. Organisationen und Firmen nutzen das Netzwerk, um Informationen zu verbreiten. Auch die amerikanische Botschaft hat ein Wechat-Konto – das am Freitag noch aktiv war.

In Pandemiezeiten ist es fast unmöglich, sich ohne Wechat in China zu bewegen, weil die obligatorische Corona-Software in die App integriert ist. Es ist nur eine von vielen Anwendungen, bei denen das Unternehmen Tencent eng mit dem chinesischen Staat zusammenarbeitet. Die Allgegenwart der App hat nicht nur damit zu tun, dass sie extrem benutzerfreundlich ist, sondern auch damit, dass China potentiellen ausländische Konkurrenten wie Whatsapp oder Facebook den Zugang zum chinesischen Markt versperrt.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass die chinesische Staatssicherheit systematisch mitliest, mithört und mitschaut, wenn Nutzer per Wechat kommunizieren. Jeder Journalist und jeder Menschenrechtsanwalt kennt Beispiele von Gesprächspartnern, die von der Polizei anschließend auf Details solcher Unterhaltungen angesprochen wurden – die also besser gar nicht erst über Wechat geführt werden. China macht daraus kaum einen Hehl. Manche Ausländer wurden bei der anstehenden Verlängerung ihrer Aufenthaltsgenehmigung schon mit Aussagen konfrontiert, die sie auf Wechat (das in China Weixin heißt) getätigt hatten.

Zudem gibt es begründete Vermutungen, dass die App den Sicherheitsbehörden regelmäßig zum Orten von Zielpersonen und zum Abhören analoger Gespräche in Hörweite des Smartphones dient. Selbst welche Waren ein Nutzer mit Hilfe von Wechat-Pay kauft, wird offenbar genau beobachtet. Schon 2017 berichtete ein Aktivist dem „Wall Street Journal“, er sei von der Polizei verhört worden, nachdem er eine Steinschleuder gekauft habe. Die Beamten vermuteten, er wolle damit die Überwachungskameras vor seiner Wohnung zerschießen. Politisch unliebsamen Personen wird zudem regelmäßig ihr Wechat-Konto gesperrt, was einer Form der sozialen Isolation gleichkommt.

Wie alle sozialen Netzwerke in China unterliegt auch Wechat der Zensur, die vom Unternehmen selbst mit Hilfe von Mitarbeitern durchgeführt wird, die eigens dafür angestellt sind. Besonders strikt wird dies in Zeiten gehandhabt, in denen die politische Führung noch mehr Wert auf Diskurskontrolle legt. Zum Beispiel vor und während Parteitagen. Beiträge zum neuartigen Coronavirus wurden schon vom 1. Januar an gesperrt, wenn sie bestimmte Stichworte enthielten, obwohl die Regierung erst 20 Tage später zugab, dass das Virus von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Die Zensur gilt offiziell nur für Wechat-Konten, die unter einer chinesischen Nummer registriert wurden. Eine Untersuchung der Universität von Toronto ergab jedoch, dass auch Chats und ausgetauschte Dokumente von Nutzern mit ausländischen Nummern systematisch überwacht wurden. Statt sie zu zensieren, wurden sie genutzt, um die Algorithmen für die Zensur innerhalb Chinas zu verfeinern.

Für viele Auslandschinesen ist Wechat ein Stück Heimat

Trotz alledem dürfte Donald Trumps Angriff auf Wechat in China wie ein Angriff auf ein nationales Heiligtum wahrgenommen werden. Noch ist unklar, ob Apple durch das Dekret gezwungen werden wird, Wechat auch in China aus dem App-Store des iPhones zu verbannen. „Apple oder Wechat“ gehörte am Freitag zu den meistkommentierten Themen im chinesischen Internet. Bei einer Online-Umfrage gab eine große Mehrheit an, sich im Zweifelsfall für Wechat zu entscheiden.

In der Diaspora macht man sich derweil Gedanken, wie die Kommunikation mit Familie, Freunden und Geschäftspartnern künftig laufen soll. Die grüne App mit den beiden Sprechblasen im Logo ist für viele, bei allen Abstrichen, ein Stück Heimat. Kontakte werden dann wohl nur noch zu denen in China möglich sein, die über eine Tunnelsoftware verfügen, um die chinesische Firewall zu überwinden.

Wegen der großen Bedeutung für die Diaspora hat China Wechat in der Vergangenheit auch für Desinformationskampagnen genutzt. Das zeigen zum Beispiel Studien zur jüngsten Präsidentenwahl in Taiwan. Allerdings stehen dem Propagandaapparat dafür auch andere Netzwerke zur Verfügung. Twitter und Facebook zum Beispiel – die beiden Unternehmen berichteten in den vergangenen Monaten immer wieder über staatlich orchestrierte Kampagnen und sperrten Tausende Konten.