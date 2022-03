Urteil in Kalifornien : Richter sieht Anzeichen für eine Trump-Verschwörung

In seiner Rede am 6. Januar 2021 rief Donald Trump seine Anhänger auf, zu kämpfen, ansonsten hätten sie keinen Staat mehr. Bild: AFP

Es sei wahrscheinlich, dass der frühere amerikanische Präsident Donald Trump eine Straftat begangen hat. Zu diesem Schluss kam ein Bundesrichter im amerikanischen Bundesstaat Kalifornien am Montagabend. In dem Verfahren ging es um die Frage, ob der Anwalt John Eastman sich auf die Verschwiegenheitspflicht berufen kann. ein Untersuchungsausschuss des Kongresses, der die Ereignisse des 6. Januars 2021 aufarbeitet, hatte von Eastman gefordert, er solle seine E-Mail-Korrespondenz mit dem Weißen Haus aus dieser Zeit den Abgeordneten übergeben. Eastman wehrte sich vor Gericht, musste nun jedoch eine Niederlage einstecken. Nach Angaben seines Anwalts wolle Eastman dem Urteil folgen, auch wenn er „respektvoll“ anderer Ansicht als der Richter sei.

Der Ausschuss erhält nun mehr als 100 E-Mails, die Eastman in der Zeit um den 6. Januar mit dem Weißen Haus ausgetauscht hat. Viele von diesen sind öffentlich noch nicht bekannt und werden trotz der Übergabe an den Kongress auch erst einmal nicht veröffentlicht. Richter David Carter beschrieb in seiner Urteilsbegründung jedoch einige der Schriftstücke. So sei es vor allem darum gegangen, wie Trump sich nach der gegen den Demokraten Joe Biden verlorene Präsidentenwahl doch noch im Amt halten könne. Eastman hatte die Theorie entworfen, dass Vizepräsident Mike Pence einfach bei der – eher zeremoniellen – Zählung der Wahlmännerstimmen, jene nicht anerkennen sollte, die aus Bundesstaaten kamen, die Trump knapp verloren hatte. Trump spricht bis heute davon, dass ihm die Wahl gestohlen worden sei und weist dabei unter anderem auf die Bundesstaaten Arizona, Georgia und Pennsylvania.

Für Richter Carter waren das Bemühungen, die den Verdacht nahelegen, dass sich Eastman und Trump verschworen haben, um eine offizielle Zeremonie des Kongresses – die Zählung der Wahlmännerstimmen – zu behindern und die amerikanische Bevölkerung um das tatsächliche Wahlergebnis zu betrügen. „Das war ein Putsch auf der Suche nach einer rechtlichen Grundlage“, schrieb Carter in der Urteilsbegründung. Jeder habe sehen können, dass das Vorgehen kriminell sei. Die Vereinigten Staaten seien aufgebaut auf der friedlichen Machtübergabe. Das habe bei George Washington angefangen, der nach dem Unabhängigkeitskrieg „das Schwert niedergelegt hat, um demokratische Wahlen zu ermöglichen.“ Wenn der Plan von Eastman und Trump aufgegangen wäre, „hätte das die friedliche Machtübergabe für immer beendet, die amerikanische Demokratie und die Verfassung unterminiert“, so Carter.

Das Urteil hat erst einmal keine Folgen für Donald Trump, da er kein Beteiligter an dem Verfahren war. Sein Sprecher Taylor Budowich sagte nach der Urteilsverkündung: „Dieses absurde und unbegründete Urteil eines von [Ex-Präsident Bill] Clinton ernannten Richters in Kalifornien ist ein weiterer Beweis dafür, wie die Linke sämtliche Bereiche der staatlichen Gewalt als Waffe gegen Präsident Trump einsetzt.“ Mittelfristig könnte das Urteil jedoch noch wichtig werden, da es den Druck auf das Justizministerium erhöht, strafrechtliche Ermittlungen gegen den früheren Präsidenten wegen seiner Rolle bei der Erstürmung des Kapitols durch einen aufgebrachten Mob am 6. Januar 2021 einzuleiten. Minister Merrick Garland hatte angekündigt, die Geschehnisse umfassend aufzuarbeiten und jeden anzuklagen, gegen den es Beweise gebe. Gegen Trump ist bis dato keine Untersuchung bekannt.

Noch größer könnte der Handlungsdruck werden, sollte der Untersuchungsausschuss zu dem Urteil kommen, dass eine Anklage gegen Trump gerechtfertigt ist und dann die gesammelten Beweise an das Ministerium überweisen. Der Ausschuss selbst kann kein strafrechtliches Verfahren einleiten. Er untersucht seit Juli 2021 die Vorgänge und kann dabei gerichtsfeste Vorladungen ausstellen, hat jedoch keine Möglichkeit, Sanktionen zu verhängen, sollte diesen nicht Folge geleistet werden. So haben die Abgeordneten am Montag entschieden, ein Verfahren gegen den früheren Trump-Berater Peter Navarro und den früheren stellvertretenden Pressesprecher Dan Scavino wegen Missachtung des Kongresses beim Justizministerium zu beantragen. Die beiden berufen sich, in ihrer Weigerung auszusagen, auf das sogenannte Exekutivprivileg des früheren Präsidenten. Dies hat Präsident Biden für Navarro und Scavino jedoch aufgehoben. Sollte das Justizministerium ein Verfahren einleiten, drohen den beiden Freiheitsstrafen von bis zu einem Jahr.