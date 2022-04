Vorwahlen in Alaska : Ein Wiedersehen mit Sarah Palin

In den Vorwahlen geht es für die Republikaner auch in Alaska um die Frage, welchen Einfluss Trump noch in der Partei hat. Zumindest die frühere Vize-Präsidentschaftskandidatin setzt auf seine Unterstützung.

Will mit Trumps Unterstützung nach Washington: Sarah Palin im Februar in New York Bild: AP

Alaska ist das, was man in den Vereinigten Staaten stramm rot nennt. Seit seiner Anerkennung als Bundesstaat 1959 hat es in fast allen Präsidentenwahlen republikanische Kandidaten gewählt – bis auf 1964, als Lyndon B. Johnson nach dem Kennedy-Attentat einen Erdrutschsieg erzielte. Anfangs sorgten die Wähler Alaskas bei Kongresswahlen noch für ein Korrektiv. Seit Jahrzehnten entstammen aber auch die beiden Senatoren und der einzige Abgeordnete des 700.000 Einwohner zählenden Bundesstaats im Nordwesten des nordamerikanischen Kontinents der „Grand Old Party“.

Die eigentlichen Entscheidungen fielen in Alaska mithin lange Zeit in den republikanischen Vorwahlen. Diesmal finden die „Primaries“ im August statt, und sie versprechen aus unterschiedlichen Gründen spannend zu werden. Zum einen wurde der Wahlmodus geändert. Zum anderen geht es, wie in vielen anderen Bundesstaaten, um die Frage, welchen Einfluss Donald Trump auf die Resultate hat. Schließlich kommt es noch zu einem Wiedersehen mit einer alten Bekannten: Sarah Palin, John McCains einstiger Kandidatin für das Vizepräsidentenamt. Man erinnert sich gerade dieser Tage wieder an die berühmte Äußerung der seinerzeitigen Gouverneurin Alaskas, man könne Russland von ihrem Heimatstaat aus sehen.