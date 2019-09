Neues zur Russland-Affäre : Wie viel vertuscht die Trump-Regierung?

Das Weiße Haus arbeitet offenbar umfassender als bislang bekannt daran, bestimmte Aufzeichnungen über Gespräche des Präsidenten unter Verschluss zu halten. Ob dabei Vorschriften verletzt werden und was für Informationen dem Kongress dadurch vorenthalten wurden, entwickelt sich zu einer zentralen Frage für die Vorermittlungen zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump.

Denn Trumps Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj soll nicht der einzige Fall sein, in dem das Geheimhaltungssystem der Regierung zu Trumps persönlichem Nutzen eingesetzt wurde. Aufzeichnungen über das Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Ende Juli sollen verborgen worden sein, bis ein Whistleblower sich darüber beschwerte und in dieser Woche zumindest ein Teilprotokoll veröffentlicht wurde. Demnach landete das Papier auf einem besonders geschützten Server, der eigentlich nur für sicherheitspolitisch sensibles Material gedacht ist, nicht aber für Informationen, die lediglich politisch unangenehm für einen Präsidenten sein könnten. Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, nannte den Vorgang eine „Vertuschungsaktion“. Das Weiße Haus bestätigte den Vorgang am Freitag, bezeichnete die Nutzung des geschützten Servers in einer Pressemitteilung aber als „angemessen“.

Trump hatte in dem Gespräch darauf gedrängt, dass Selenskyj Ermittlungen gegen Hunter Biden, den Sohn des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden, anstoßen sollte. Trump und seine Anhänger verbreiten die unbelegte Behauptung, dass Hunter Biden in der Ukraine in Korruption verwickelt gewesen sei. Der saß dort seit 2014 im Vorstand des Gasunternehmens Burisma. Hinweise auf ein Fehlverhalten gibt es nicht.

Am Freitag wurden indessen weitere Fälle bekannt, die nach Ansicht von Kritikern auf ein System der Vertuschung in Trumps Weißem Haus hindeuten, das über die Ukraine-Affäre hinausgeht. Laut der „New York Times“ sollen Protokolle von Telefonaten Trumps mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Mitgliedern der saudischen Königsfamilie in das geschützte Computersystem verschoben worden sein, obwohl die dafür vorgeschriebenen Kriterien nicht erfüllt gewesen seien. Das sollen aktuelle und ehemalige Mitarbeiter des Weißen Hauses der Zeitung gesagt haben. Laut dem Whistleblower, der den Umgang mit dem Selenskyj-Telefonat kritisiert hatte, seien auch Offizielle in Sorge, dass das Geheimhaltungs-System missbraucht werde, um Trumps Fehlverhalten zu kaschieren.

Auch Teile des Protokolls von einem Treffen Trumps mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und dem Botschafter des Landes, Sergei Kisljak, sollen besonders geschützt worden sein. Das berichtete die „Washington Post“. Bei dem Gespräch soll Trump 2017 gesagt haben, dass ihn die belegte russische Einmischung in die Wahl 2016 nicht kümmere. Im Oval Office soll er gegenüber den Russen erklärt haben, die Vereinigten Staaten machten es schließlich bei den Wahlen in anderen Ländern ganz ähnlich. Das Treffen war schon vorher in die Kritik geraten, weil Trump gesagt hatte, die Entlassung von FBI-Chef James Comey am Vortag habe ihn von großem Druck befreit. Dass er bei dieser Gelegenheit auch geäußert haben soll, dass für ihn das Thema der Wahleinmischung generell erledigt sei, war bislang unbekannt. Mitarbeiter Trumps sollen dafür gesorgt haben, dass diese Information nicht nach außen drang, berichtete die Zeitung.