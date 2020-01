Trump und Iran : Wieder ein Pyrrhussieg?

Nach Revolutionsführer Chamenei war General Soleimani der zweitwichtigste Repräsentant der Islamischen Republik Iran. Daheim in Teheran mögen andere einen höheren formalen Rang als Soleimani gehabt haben. Aber er war der Stratege und Kommandeur, der Irans Macht und Einfluss in der Region seit 2003 in einem Maße ausgebaut hat, wie es sich die Revolutionäre von 1979 nur erträumen konnten. So ist Chamenei der religiöse und politische Führer dieser neuen schiitischen Internationalen, und Soleimani, Chameneis enger Vertrauter, war ihr militärischer Führer.

Der Tod Soleimanis schwächt die Islamische Republik empfindlich, zudem stellt er die Glaubwürdigkeit Chameneis in Frage. Denn der hatte den amerikanischen Präsidenten Donald Trump noch Ende Dezember wissen lassen, dass die Vereinigten Staaten Iran nichts anhaben könnten. Wenn Chamenei nun mit einer „schweren Vergeltung“ droht, darf dies nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

So wie sich im Irak vor mehr als einem Jahrzehnt die Ausschaltung von Saddam Hussein als Pyrrhussieg erwiesen hat, könnte heute auch die Tötung Soleimanis nicht den erhofften Ertrag abwerfen. Zwar ist Iran derzeit doppelt geschwächt. So nagen die landesweiten Proteste im eigenen Land an der Legitimität der Islamischen Republik, und im Irak richten sich die anhaltenden Proteste auch gegen den starken iranischen Einfluss.

In Iran ist der Feldherr Soleimani aber populär, da er Irans verlorene Größe wiederherstellte; sein Tod verschafft dem bedrängten Regime frischen Rückenwind. Zudem werden nun im Irak jene gestärkt, die die Amerikaner aus dem Land werfen wollen. Denn die amerikanischen Soldaten, so ihr Argument, missbrauchten ihr Mandat, das sie lediglich zum gemeinsamen Kampf gegen den „Islamischen Staat“ ermächtige.

Wie sieht die Vergeltung Irans aus?

Somit ginge Irans Taktik auf, die Vereinigten Staaten zu Handlungen zu provozieren, durch die sie die irakische Öffentlichkeit gegen sich aufbringen. Iran gewönne dadurch zweifach: Der irakischen Protestbewegung wäre, zumindest vorübergehend, der Schwung genommen, und Iran könnte den Irak wieder enger an die Leine nehmen.

Amerika muss bereits jetzt erkennen, dass die Politik des „maximalen Drucks“ gegenüber Iran im Irak den amerikanischen Interessen nicht nutzt, sondern sie gefährdet. Sie hat im gesamten Nahen und Mittleren Osten Iran nicht gezähmt, sondern zu einem noch aggressiveren Verhalten angestachelt.

Mutmaßlich wägt die iranische Führung derzeit die Frage ab, ob sie direkt amerikanische Interessen in der Region angreifen soll oder aber Ziele von Verbündeten Amerikas. Entschiede sich Teheran für einen direkten Angriff, würde es den Fehdehandschuh aufnehmen, den Präsident Trump Iran mit der Tötung Soleimanis hingeworfen hat. Iran könnte aber auch in mehreren Ländern seine Milizen gegen Ziele Verbündeter Amerikas mobilisieren.

Sollten Ziele in Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten angegriffen werden, müssten die Vereinigten Staaten Farbe bekennen und sich entscheiden, ob sie ihr Schutzversprechen noch ernst meinen. Tun sie es, würden sie in einen weiteren Krieg hineingezogen. Ein Flächenbrand wäre nicht auszuschließen. Sollten sie es abermals nicht tun, würde sich das Kräfteverhältnis in der Region dramatisch verschieben – und zwar auf Kosten des Westens.