FBI-Durchsuchung in Mar-a-Lago : Eine riskante Option

Der ehemalige amerikanische Präsident Donald Trump am Samstag in Wilkes-Barre im amerikanischen Bundesstaat Pennsylvania Bild: Laif

Nach dem Etappensieg für Donald Trump im Rechtsstreit über die in seinem Anwesen in Florida beschlagnahmten Regierungsakten erwägt das Justizministerium in Washington sein weiteres Vorgehen. Man prüfe die Entscheidung des Gerichts und werde dann über entsprechende Schritte entscheiden, teilte ein Sprecher von Justizminister Merrick Garland mit. Am Montag hatte eine Bundesrichterin entschieden, dass sie dem Antrag des früheren Präsidenten stattgebe, der die Einsetzung eines Sondergutachters gefordert hatte, um das am 8. August in Mar-a-Lago durch das FBI beschlagnahmte Material zu prüfen.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Das Justizministerium muss nun die Akten, darunter zahlreiche Verschlusssachen, aushändigen. Es hatte schon mit der Prüfung der Akten begonnen und eigenen Angaben zufolge Dokumente, die womöglich unter das Anwaltsgeheimnis fallen, separat gelagert. Die Entscheidung der Richterin verlangsamt nun die Ermittlungen. Die Prüfung durch einen Sondergutachter kann Monate dauern. Richterin Aileen Cannon, die 2020 von Trump ernannt worden war, gab dem Justizministerium und den Anwälten Trumps bis Freitag Zeit, sich gemeinsam auf eine Liste mit möglichen Personen für den Posten des Sondergutachters zu verständigen. Cannon werde dann eine davon ernennen. Auch sollen sich die Streitparteien auf dessen Kompetenzen einigen. Der Sondergutachter muss sicherheitsüberprüft sein, da er Verschlusssachen, darunter solche der höchsten Geheimhaltungsstufe, einsehen kann.