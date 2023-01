Repräsentantenhaus-Vorsitz : Trump ruft zur Wahl McCarthys auf

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat alle Republikaner im Repräsentantenhaus in Washington dazu aufgerufen, den Kandidaten Kevin McCarthy zum neuen Vorsitzenden der Kongresskammer zu wählen.

Trump lancierte den Appell am Mittwoch in Online-Medien, nachdem McCarthy am Vortag in drei Wahlrunden nicht die erforderliche einfache Mehrheit erhalten hatte, obwohl seine konservativen Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben. „VOTE FOR KEVIN, CLOSE THE DEAL“, schrieb Trump auf seinem Netzwerk „Truth Social“.

Eine Reihe von äußerst rechtsgerichteten Trump-Anhängern in der republikanischen Fraktion hatte McCarthy die Unterstützung verweigert, weil er ihnen als zu gemäßigt gilt. In den ersten beiden Wahlgängen verweigerten McCarthy 19, im dritten sogar zwanzig Republikaner die Gefolgschaft. Wegen der knappen Mehrheit der Republikaner dürften es für einen Sieg nicht mehr als vier sein.

Um 18 Uhr am Mittwoch wird McCarthy abermals versuchen, als Nachfolger der Demokratin Nancy Pelosi zum „Speaker of the House“ gewählt zu werden.