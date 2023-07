Donald Trump hat am Dienstag bekannt gegeben, Ziel von Ermittlungen wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 zu sein. Das soll der vom Justizministerium eingesetzte Sonderermittler Jack Smith dem früheren amerikanischen Präsidenten am Wochenende in einem Brief mitgeteilt haben. Trump schrieb in seinem sozialen Netzwerk Truth Social, der „geistesgestörte“ Smith habe ihm vier Tage Zeit gegeben, um vor einer Grand Jury aufzutreten. Das bedeute „fast immer eine Festnahme und eine Anklage“.

Tatsächlich ist der Brief, der zunächst nicht vom Justizministerium bestätigt wurde, ein Zeichen dafür, dass eine Anklage Trumps im Fall des Sturms auf das Kapitol wahrscheinlich ist. Es wäre die dritte Anklage in diesem Jahr und die zweite auf Bundesebene. Im Juni hatte das Justizministerium Trumps Anwaltsteam darüber informiert, dass er Gegenstand der Ermittlungen in der Geheimdokumentenaffäre sei; wenige Tage später folgte die offizielle Anklage.

Bislang ist nicht bekannt, wie die Anklagepunkte gegen Trump im Zusammenhang mit seinen Bemühungen, das Ergebnis der Präsidentenwahl 2020 zu kippen, lauten könnten. Ein solcher Brief machte jedoch deutlich, dass die Ermittler sich nicht nur auf das Umfeld Trumps, sondern auch auf den früheren Präsidenten selbst konzentrieren. Fachleute des Projekts „Just Security“ der New York University School of Law hatten in einer in der vergangenen Woche veröffentlichten Analyse dargelegt, warum eine Anklage Trumps in diesem Fall wahrscheinlich ist. Demnach könne Trump in mindestens drei Fällen angeklagt werden: wegen der Verschwörung zum Betrug, der Behinderung eines offiziellen Verfahrens und der Anstiftung zum Aufstand.

Der im November vergangenen Jahres von Justizminister Merrick Garland eingesetzte Sonderermittler Smith untersucht seither die Vorgänge vor dem Sturm auf das Kapitol im Januar 2021. Dabei geht es etwa um den Versuch, Trump durch falsche Wahlmänner zum Sieg zu verhelfen, und die Kampagne gegen den damaligen Vizepräsidenten Mike Pence, weil der sich für die Bestätigung des Wahlergebnisses ausgesprochen hatte.

Trump wiederholte in seinem Beitrag am Dienstag die Behauptung, die Ermittlungen seien politisch motiviert. So werde er als „Joe Bidens politischer Gegner Nummer eins“ anklagt, weil er ihn „im Kampf um die Präsidentschaft in weiten Teilen dominiert“. Bei der „Hexenjagd“ gehe es um Wahlbeeinflussung.

In einer separaten Untersuchung im Bundesstaat Georgia ermittelt die Bezirksstaatsanwaltschaft von Fulton County ebenfalls wegen einer möglichen Einflussnahme Trumps nach der Präsidentenwahl. Nach dem knappen Sieg Bidens hatte Trump Georgias Innenminister Brad Raffensperger angerufen und ihn aufgefordert, 11.780 Stimmzettel für Trump zu „finden“; Biden hatte in Georgia mit 11.779 Stimmen Vorsprung gewonnen. Außerdem geht es in Georgia ebenfalls um die Frage nach Trumps Beteiligung an der Aufstellung 16 „alternativer“ Wahlmänner, die das Wahlergebnis zugunsten Trumps kippen sollten. Mögliche Anklagepunkte könnten Verschwörung, Erpressung oder eine kriminelle Aufforderung zur Begehung von Wahlbetrug sein.