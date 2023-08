Wäre es nach Donald Trumps Anwälten gegangen, hätte der Prozess erst im April 2026 beginnen sollen. In mehr als zwei Jahren, entscheidender aber noch: lange nach der Präsidentenwahl im November nächsten Jahres. Stattdessen muss sich Trump nun am 4. März 2024 in Washington einfinden, wo er wegen der Bundesanklage wegen Wahlbetrugs vor Gericht steht – mitten im Wahlkampf. Die zuständige Richterin Tanya Chutkan lehnte in der Anhörung am Montag die vorgeschlagenen Termine beider Seiten ab, blieb mit ihrer Entscheidung aber näher an der Forderung der Staatsanwaltschaft, den Verhandlungsbeginn für Januar 2024 anzusetzen.

Richterin Chutkan äußerte am Montag, sie nehme „die Forderung der Verteidigung ernst, Trump wie jeden anderen vor diesem Gericht zu behandeln“. Sie beabsichtige, dies zu tun. Der Vorschlag, den Prozess mehr als zwei Jahre hinauszuzögern gehe „sehr viel weiter als nötig. Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf eine schnelle und effiziente Lösung dieser Sache.“ Es ist üblich, dass sich Zeitpläne für Bundesprozesse noch verschieben, doch das frühe Datum deutet darauf hin, dass die Verhandlung vor der Präsidentenwahl im November abgeschlossen sein könnte. Es macht außerdem ein weiteres Mal deutlich, wie eng Trumps Wahlkampf als aussichtsreichster Kandidat für die republikanische Präsidentschaftskandidatur mit seinen rechtlichen Problemen verflochten sein wird.

Ein Tag vor dem Super Tuesday

Einen Tag nach dem Prozessbeginn in Washington ist in den Vereinigten Staaten der sogenannte Super Tuesday, an dem Wähler in 15 Bundesstaaten in den Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidaten ihrer Partei abstimmen. Drei Wochen später dann muss Trump sich für den Prozessbeginn wegen Schweigegeldzahlungen in New York vor Gericht einfinden. Am 20. Mai startet die Verhandlung für die zweite Anklage auf Bundesebene wegen der Geheimdokumentenaffäre. Der vierte Prozessbeginn für die Anklage wegen Wahlbetrugs in Georgia steht noch aus; die Staatsanwaltschaft hatte dort ebenfalls den 4. März 2024 gefordert.

Die Staatsanwaltschaft hatte im Fall der Wahlbetrugsanklage in Washington auch wegen Trumps Verhalten in den sozialen Medien auf ein baldiges Verfahren gedrängt. Staatsanwältin Molly Gaston sprach am Montag von einer „möglichen Beeinflussung“ der potentiellen Geschworenen durch Trumps beinahe tägliche Aussagen im Internet. Die Jury setzt sich aus zufällig ausgewählten Bewohnern des jeweiligen Gerichtsbezirks durch. Weil Washington traditionell demokratisch geprägt ist, hatten Trumps Anwälte kurz nach der Anklage erfolglos versucht, den Prozess wegen angeblicher Parteilichkeit in den Bundesstaat Pennsylvania zu verlegen.

Als Trumps Verteidigung am Montag abermals argumentierte, zur angemessenen Vorbereitung des Verfahrens seien mindestens zwei Jahre nötig, zeigte sich Richterin Chutkan skeptisch. „Wir beide haben sehr, sehr unterschiedliche Einschätzungen darüber, wie viel Vorbereitungszeit für diesen Fall notwendig ist“, äußerte sie. Man habe außerdem auf den Fall vorbereitet sein müssen. Kein „fleißiger, eifriger Verteidiger hätte tatenlos dagesessen und auf eine Anklage gewartet“, äußerte Chutkan.

Verteidigung spricht von „Schauprozess“

Die Staatsanwaltschaft hob hervor, dass man der Verteidigung schon einen Großteil der Beweise für den Fall vorgelegt habe. Viele der zehn Millionen Seiten stammten außerdem aus dem Umfeld Trumps, etwa Tweets und Wahlkampfdokumente, und seien deswegen relativ schnell zu überprüfen. Trumps Anwalt John Lauro warf der Staatsanwaltschaft dagegen einen „Schauprozess“ vor. Es stünden Trumps „Freiheit und Leben“ auf dem Spiel. Als Lauro während der Anhörung laut wurde, rief Richterin Chutkan ihn dazu auf, „ein wenig die Luft herauszunehmen“.

Im Falle der ähnlich lautenden Anklage wegen Wahlbetrugs im Bundesstaat Georgia muss Trump am 6. September zur Anklageverlesung in Atlanta erscheinen. Das wurde in einer weiteren Anhörung am Montag in Georgia festgelegt.