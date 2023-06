Vor Gericht in Miami : Trump plädiert in Dokumenten-Affäre auf nicht schuldig

Der in der Geheimdokumenten-Affäre angeklagte frühere amerikanische Präsident Donald Trump ist zur Anklageverlesung vor einem Bundesgericht in Miami erschienen. Mit im Gerichtssaal ist Trump-Sonderermittler Jack Smith.

Donald Trump am Dienstag auf dem Weg zur Anklageverlesung in einem Gericht in Miami Bild: AP

Auf dem Weg zum Gericht in Miami setzte Donald Trump am Dienstag noch einmal die üblichen Botschaften ab, die er im Zusammenhang mit allen Ermittlungen gegen sich verbreitet. Es handele sich um eine „Hexenjagd“, schrieb er in seinem sozialen Netzwerk Truth Social. „Es ist einer der traurigsten Tage in der Geschichte unseres Landes.“ Amerika befinde sich im Verfall. Die Anhänger des früheren Präsidenten, die sich vor dem Gerichtsgebäude postiert hatten, trugen ähnliche Sprüche auf ihren Plakaten. Eines zeigte etwa das Konterfei Präsident Joe Bidens zusammen mit dem des früheren kubanischen Diktators Fidel Castro. Daneben stand: „Anführer, die die Opposition ins Gefängnis werfen“.

Keine zwei Stunden später dann plädierte Trump im Gerichtssaal des „Wilkie D. Ferguson Courthouse“ auf nicht schuldig in der Dokumenten-Affäre. Für den früheren Präsidenten war es das zweite Mal innerhalb von zehn Wochen, dass er sich vor Gericht einfinden musste. Anfang April ging es in New York um die Anklageverlesung im Fall der Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels, am Dienstag dann um die Anklageverlesung im Fall der Geheimdokumenten-Affäre – die erste Anklage eines früheren Präsidenten auf Bundesebene.

Die 37 Anklagepunkte beziehen sich auf die Vorwürfe der Ermittler, Trump habe nach seiner Amtszeit nicht nur unerlaubt mehr als 100 Verschlusssachen aus dem Weißen Haus mitgenommen. Er soll die Unterlagen auch Besuchern gezeigt haben, die Kisten an mehreren Stellen in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida verteilt und die Ermittlungen des FBI behindert haben. 31 Anklagepunkte unter dem Spionagegesetz beziehen sich dabei jeweils auf einzelne Verschlussdokumente. Rechnete man alle Anklagepunkte zusammen, käme man auf mehrere hundert Jahre Haft – was selbstverständlich nicht passieren wird. Trump könnte im Falle einer Verurteilung jedoch eine Freiheitsstrafe drohen. Seine mögliche zweite Präsidentschaft wäre davon laut amerikanischer Verfassung nicht betroffen.

Laut Medienberichten war im Gerichtssaal am Dienstagnachmittag auch Jack Smith zugegen, der von Justizminister Merrick Garland im November vergangenen Jahres als Sonderermittler für Trump ernannt worden war. Über sein Erscheinen war vor allem aus Sicherheitsgründen bis dahin nur spekuliert wurden. Trump hatte ihn auf Truth Social am Morgen noch als „Verbrecher“ und „Verrückten“ bezeichnet. Smith hatte in einer kurzen Stellungnahme nach der Veröffentlichung der Anklagepunkte am Freitag gesagt, die Gesetze zum Schutz von Informationen der Landesverteidigung seien von „entscheidender Bedeutung“ für die Sicherheit der Vereinigten Staaten und müssten durchgesetzt werden. „Verstöße gegen diese Gesetze gefährden unser Land.“ Er sprach sich außerdem für einen zügigen Beginn der Verhandlung aus.

Kein Fahndungsfoto von Trump

Knapp eine Stunde vor der für 21 Uhr deutscher Zeit angesetzten Anklageerhebung äußerte ein Sprecher des US Marshal Service, die üblichen Prozeduren für Trump sowie für seinen Mitangeklagten Mitarbeiter Walt Nauta seien abgeschlossen. Normalerweise werden erst die Fingerabdrücke des Angeklagten genommen und ein Foto gemacht; auf das Foto – das im Normalfall als Fahndungsfoto genutzt werden könnte – verzichteten die Behörden offenbar, ebenso wie im April in New York. Eine von Trumps Anwältinnen, Alina Habba, äußerte vor Journalisten im Gerichtsgebäude. Trump befinde sich in einer„einzigartigen Situation“, in der es natürlich kein solches Foto brauche. Bei dem „Spitzenkandidaten der Republikaner“ bestehe keine Fluchtgefahr. Er durchlaufe das Verfahren, das in Abstimmung mit dem Secret Service, Trumps Personenschutz, besprochen worden sei.

Bilder von Trumps Auftritt vor Gericht wird es diesmal keine geben. In New York durften Fotografen in den Saal fotografieren, bevor die erste Anhörung losging. Der der Anklageerhebung in Florida vorsitzende Richter Jonathan Goodman hatte in der Nacht zum Dienstag jedoch einen Beschluss veröffentlicht, der Videoaufnahmen wie Fotos verbietet. Es handele sich zwar um ein „besonderes Verfahren“, Fotos würden jedoch „die massiven Sicherheitsvorkehrungen“ untergraben. Laut Sicherheitsbehörden hatte die Stadt sich auf eine flexible Zahl von Demonstranten – bis zu 50.000 – eingestellt. Am Dienstagnachmittag waren es jedoch zunächst nur einige hundert Trump-Anhänger und Gegendemonstranten. Bei einem Zwischenfall wenige Stunden vor der Anklageerhebung sperrte die Polizei die Gegend rund um einen verdächtigen Gegenstand ab. Dieser stellte sich später jedoch als Fernseher heraus.

Nach der ersten Anhörung vor Gericht wollte Trump in seinen zweiten Golfclub in Bedminster in New Jersey zurückkehren, wo er wegen der Hitze in Florida seinen Sommer verbringt. Dort war für den Abend eine Ansprache vor Anhängern geplant.