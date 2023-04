Trump nach der Anklage : „Er ist frustriert, er ist verärgert“

Schweigend betritt Donald Trump das Gerichtsgebäude in New York. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm „schweres kriminelles Verhalten“ vor. Der Prozess und mögliche andere Anklagen werden nun seinen Kalender bestimmen.

Dass jedermann vor dem Gesetz gleich ist, erfuhr Donald Trump am Dienstag auf bittere Weise. Als er am Nachmittag im Justizgebäude in Manhattan in den Gerichtssaal geführt wurde, hielt der vor ihm laufende Justizbeamte dem früheren Präsidenten nicht die Schwingtüre auf. Sie fiel zurück. Und der indigniert schauende Trump musste sie selbst mit der Schulter wieder aufstoßen, bevor er im Gerichtssaal verschwand, wo keine Fernsehkameras mehr erlaubt waren.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Das hatte Richter Juan Merchan entschieden. Trumps Anwälte hatten sich ebenfalls dagegen ausgesprochen. Der frühere Reality-TV-Star, dessen Amtszeit im Weißen Haus ebenfalls zuweilen Züge einer Seifenoper hatte, wollte offenbar den Moment seiner Demütigung nicht filmisch dokumentiert wissen. Es blieb bei einem Foto aus dem Gerichtssaal, das ihn – gleichsam angeschossen – neben seinen Anwälten sitzend zeigt.

Als der frühere Präsident am Dienstag vor dem Gerichtsgebäude in Manhattan angekommen war, winkte er kurz einer kleineren Menge von Anhängern zu, die sich hinter Absperrungen versammelt hatten. Auf Kommentare verzichtete er – auch gegenüber den im Gerichtsgebäude wartenden Journalisten. Auf der Fahrt vom Trump Tower zum Gerichtsgebäude hatte er noch in seinem Netzwerk Truth Social geschrieben, es fühle sich „surreal“ an: „Wow, sie werden mich festnehmen. Kann nicht glauben, dass das in Amerika passiert.“

Trump wurde nach Betreten des Gerichtssaal dann kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Im Gerichtssaal plädierte er anschließend auf „nicht schuldig“. Als erster früherer Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten muss er sich in einem Strafverfahren verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Republikaner vor, in 34 Fällen Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben. Vor der Präsidentenwahl 2016 hatte Trump Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels zahlen lassen. Sie hatte behauptet, Sex mit Trump gehabt zu haben. Dieser bestreitet eine Affäre – nicht aber, dass Geld geflossen ist.

34 Fälle von Fälschung

Der demokratische Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg, der am Donnerstag die Anklage gegen den Republikaner verkündet hatte, erläuterte nach dem Gerichtstermin, im Kern gehe es um den Vorwurf, Trump habe durch die indirekte und verschleierte Zahlung über seine Holding gegen Bundesgesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen. Die Fälschung von Geschäftsunterlagen in Kombination mit dem Bruch nationaler Regeln zur Wahlkampffinanzierung stellt nach Auffassung Braggs ein Verbrechen dar.

Man könne und werde „schweres kriminelles Verhalten nicht normalisieren“, sagte der Bezirksstaatsanwalt. Die 34 Fälle, in denen Trump Fälschung von Geschäftsunterlagen vorgeworfen wird, seien eine „Verschwörung“ zu illegalem Handeln. Trump hatte seinem Anwalt Michael Cohen, der die Zahlung an Daniels geleistet hatte, später das Geld zurückgezahlt – gestückelt und fälschlicherweise als Anwaltskosten deklariert. Damit wird Cohen, der selbst zu einer Haftstrafe verurteilt worden war und längst mit Trump gebrochen hat, zum Starzeugen der Anklage.

„Es stehen keine Fakten drin“

Ein Anwalt Trumps wies die Vorwürfe nach dem Gerichtstermin zurück. „Es stehen keine Fakten drin“, sagte Todd Blanche mit Blick auf die Anklageschrift. Er warf der Staatsanwaltschaft politische Motive vor. Es sei „wirklich enttäuschend“. Und: „Es ist traurig, und wir werden dagegen ankämpfen“. Es sei kein guter Tag. Über Trumps Gemütszustand sagte er: „Er ist frustriert, er ist verärgert, aber ich sage Ihnen was, er ist motiviert.“

Trump wird zu jedem Gerichtstermin nach New York reisen müssen. In Strafsachen kann er sich nicht durch seine Anwälte vertreten lassen. Der Prozess und mögliche andere Anklagen werden seinen Kalender bestimmen und seine Bewerbung um die republikanische Präsidentschaftskandidatur beeinflussen. Trump hatte nach den Kongresswahlen im November vergangenen Jahres als erster Republikaner förmlich seine Bewerbung für die Vorwahlen 2024 angekündigt. Der nächste Gerichtstermin soll im Dezember sein.

Der frühere Präsident reiste noch am Dienstag nach Florida zurück. In seinem Anwesen in Mar-a-Lago wollte er sich am Abend an Anhänger und Medienvertreter wenden.