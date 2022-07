Trumps wahres Vermächtnis : Amerikas Tanz am Abgrund

Erstmals seit seinem Auszug aus dem Weißen Haus kehrt Donald Trump an diesem Dienstag nach Washington zurück. Was sagt es über die Republikaner aus, dass er Chancen auf die Nominierung hat?

In der vergangenen Woche hat in Washington eine Gruppe von Se­natoren eine fraktionsübergreifende Initiative vorgelegt, die ein un­verständlich formuliertes Gesetz aus dem Jahr 1887 präzisieren soll. Es war einst dazu gedacht, die vagen Verfassungsvorgaben für die Beglaubigung des Wahlergebnisses zu konkretisieren.

Sollten die Änderungen des „Electoral Count Act“ vom Kongress am Ende gebilligt werden, reicht künftig nicht mehr das Votum jeweils eines Mitglieds der beiden Kammern aus, um Widerspruch ge­gen einzelne Ergebnisse der Präsidentenwahl einzulegen. Dann be­dürfte es jeweils des Einspruchs ei­nes Fünftels der Mitglieder von Re­präsentantenhaus und Senat. Der Ent­wurf stellt zudem klar, dass dem Vizepräsidenten in der Zertifizierungssitzung bloß eine zeremonielle Rolle zukommt.

Die Initiative ist ein erster konkreter Versuch, Konsequenzen aus dem 6. Januar 2021 zu ziehen – jenem Tag, an dem Donald Trump mittels seiner parlamentarischen Helfershelfer Joe Biden den Wahlsieg nehmen wollte. Da er damit zu scheitern drohte, schickte er – gleichsam als Ausfallsicherung – den gewalttätigen Mob los, der den Vizepräsidenten, Mike Pence, aufhängen wollte.

Die Verfassung ist nicht auf der Höhe der Zeit

Die handwerklichen Versäumnisse des Gesetzgebers waren gewiss nicht das Kernproblem nach der Präsidentenwahl 2020 – und schon gar die Ursache für den Sturm auf das Kapitol. Die geplante Gesetzesreform ist dennoch richtig, weil sie zumindest an einigen Stellen für Klarheit sorgt. Und weil es in Washington nicht häufig vorkommt, dass Republikaner und Demokraten gemeinsam das kom­plizierte Regelwerk ihrer Demokratie korrigieren.

Korrekturbedarf gäbe es reichlich. Die Vereinigten Staaten zahlen den Preis dafür, die älteste demokratische Verfassung zu haben. Regeln, die vor 200 Jahren Sinn ergaben, als Sena­toren und Abgeordnete über Wochen mit der Kutsche in die Hauptstadt reisen mussten, machen das System heute anfällig für Manipulationen. Das war so lange kein Problem, wie der politische Wettbewerb nicht zum erbarmungslosen Stammeskonflikt ausgeartet war.

Die Republikaner haben kein Interesse daran, die Rolle der Bundesstaaten in der Präsidentenwahl zu be­schneiden und das Wahlrecht zu vereinheitlichen. Das weiße, ländliche Amerika ist ihre Machtbasis, mit der sie Zentralisierungen blockieren. Der Reformversuch ist daher nur ein Mi­nimalkonsens.

Putschist mit breiter Basis

Eine reguläre unabhängige Kommission zur Untersuchung des Putschversuchs, die weitergehende Re­­formvorschläge hätte machen können, scheiterte daran, dass der Putschist immer noch über eine mächtige Parteibasis und über ausreichend Rückhalt im Kongress verfügt, um die Republikaner vor sich herzutreiben. Deren Führung scheute den Bruch mit Trump, weil sie eine Spaltung ihrer Partei fürchtete. Sie hoffte, das Problem Trump werde sich mit der Zeit von selbst erledigen.

Das war nicht der Fall. Dass die Republikaner den Sonderausschuss boykottieren und lediglich zwei konservative Never-Trumper an der Aufklärung mitwirken, rächte sich: Die Demokraten legten ungehindert Trumps wahres Vermächtnis offen. Dieser musste hilflos mitansehen, wie ihn ein republikanischer Zeuge nach dem anderen in den öffentlichen Anhörungen, die nun vorerst zu Ende gingen, schwer belastete – und wie ihn frühere Mitarbeiter als irrationalen, skrupellosen und cholerischen Narzissten porträtierten.

Die Untersuchungsergebnisse reichen aus, um dem früheren Präsidenten nicht nur Kongressbehinderung vorzuwerfen, sondern auch eine Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten. Der Druck auf Justizminister Merrick Garland, ein förmliches Er­mittlungsverfahren einzuleiten und den früheren Präsidenten anzuklagen, ist immens – vor allem, seitdem klar wurde, dass Trumps Rechtsbeistand ihn eindeutig über die Illega­lität seiner Kampagne aufklärte. Er handelte demnach in krimineller Absicht.

Mehr zum Thema 1/

Zum ersten Mal, seitdem er am 20. Januar 2021 Joe Bidens Amtseinführung boykottierte und nach Florida abreiste, will Trump an diesem Dienstag nach Washington zurückkehren und für sich werben. Was sagt es über eine Partei aus, wenn der Mann, der wenige Tage vor Ablauf seiner Amtszeit faktisch abgesetzt wurde, gute Chancen hat, 2024 wieder als Präsidentschaftskandidat aufgestellt zu werden?

Nachdem der Vizepräsident in die Rolle des Oberbefehlshabers geschlüpft war und mi­litärische Verstärkung zur Vertei­digung des Kapitols angeordnet hatte, rief Mark Meadows, der Stabschef im Weißen Haus, den höchsten Ge­neral des Landes an, um sicherzu­stellen, dass man das „Narrativ“ aufrecht er­halte, Trump habe noch das Sagen.

Dass dieser Mann das außerparlamentarische Zentrum der Partei bildet, ist die eigentliche Herausforderung für die Demokratie in Amerika. Trumps Basis ist nicht an Aufklärung interessiert. Für sie sind die Aufklärer die Verschwörer. Das Vertrauen in die Institutionen sinkt weiter. Und die Verführbarkeit bleibt.