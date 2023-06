Nach einem Tag, an dem Donald Trump zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten dem Haftrichter vorgeführt wurde, will er das letzte Wort haben. In seinem Golfclub in Bedminster in New Jersey tritt er am Dienstagabend ans Podium. Vor ihm stehen seine Unterstützer, die ihn jubelnd begrüßen. Joe Biden habe mitten im Wahlkampf seinen politischen Gegner verhaften lassen. „Das nennt man Wahleinmischung“, sagt Trump. Und: „Sie versuchen, die amerikanische Demokratie zu zerstören“.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Nicht er, sondern Biden und sein Justizministerium seien es, die glaubten, über dem Gesetz zu stehen. Die Anklage wegen angeblichen Verstößen gegen das Spionagegesetz sei vollkommen falsch. Dafür sei das Gesetz von 1917 nicht gemacht worden. Er habe nur Dokumente behalten, die ihm gehören. So habe es Bill Clinton auch gehandhabt, sagt Trump dann. Er habe Tonbänder behalten.