Der Prozess gegen Donald Trump in der Geheimdokumentenaffäre soll Mitte Mai nächsten Jahres beginnen. Das legte die zuständige Bundesrichterin Aileen Cannon am Freitag fest. Zuvor hatten Trumps Anwälte gefordert, den Prozessbeginn bis nach der Präsidentenwahl im November 2024 zu verschieben, für die Trump abermals kandidiert. Die Staatsanwaltschaft hatte sich dagegen ausgesprochen. Richterin Cannon gab nach einer Anhörung in dieser Woche nun bekannt, dass der Prozess am 20. Mai des kommenden Jahres am Bezirksgericht für Südflorida in Fort Pierce beginnen soll.

Trump steht in den Umfragen bislang an der Spitze der Bewerber für den Posten des republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Kritiker hatten eine Verschiebung des Prozesstermins auf nach der Wahl aus der Befürchtung heraus abgelehnt, Trump oder ein anderer Republikaner könne das Justizministerium nach einem Sieg dazu drängen, die Anklage fallen zu lassen. Trumps Verteidiger dagegen führten das Argument an, die Strafverfolgung Trumps könne unverhältnismäßigen Einfluss auf die Wahl haben. Die Anklage war die erste eines früheren amerikanischen Präsidenten auf Bundesebene.

Kollision mit den Vorwahlen

Als Angeklagter muss Trump während der Verhandlung in der Regel im Gerichtssaal anwesend sein; es könnte also passieren, dass er seinen Wahlkampf für einige Zeit unterbrechen muss. Vor dem Prozess in Florida muss Trump sich im März vor einem Gericht in New York einfinden, das in der Sache des Schweigegelds für eine Pornodarstellerin ermittelt. Der Eröffnungstermin in diesem Fall findet etwa drei Wochen nach dem sogenannten Super Tuesday statt, wenn in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten Vorwahlen stattfinden. Er gilt als entscheidende Wegmarke dafür, wie es um den Erfolg der innerparteilichen Kandidaten für die Nominierung als Präsidentschaftskandidat steht.

Der Gerichtstermin in Florida ist nun für einen Tag vor den Vorwahlen im wichtigen Swing-State Georgia angesetzt. Bislang haben die verschiedenen zivilen und strafrechtlichen Anklagen Trump jedoch keine Einbußen in den Umfragen eingebracht; er konnte unter seinen Anhängern in diesem Zusammenhang bislang mehr als zehn Millionen Dollar Spenden eintreiben.

In der Geheimdokumentenaffäre werden sieben separate Anklagen mit 37 Anklagepunkten gegen Trump erhoben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem die Verschwörung zur Behinderung der Ermittlungen, das Zurückhalten hunderter geheimer Dokumente und mutmaßliche Falschaussage vor. Trump hatte mehrfach behauptet, die Verschlusssachen seien nicht mehr als geheim eingestuft gewesen, als er sie zum Ende seiner Präsidentschaft mit in sein Anwesen Mar-a-Lago nach Florida nahm. Er plädierte im Juni auf nicht schuldig.