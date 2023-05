Donald Trump bekommt es mit seinem einstigen Schützling zu tun: Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, will in dieser Woche seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur verkünden. Das Rennen ist offen.

Der amerikanische Vorwahlkampf nimmt in dieser Woche Fahrt auf. Am Montag wird erwartet, dass Tim Scott, der einzige afroamerikanische Senator der Republikaner, seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur ankündigt. Der 57 Jahre alte Mann aus South Carolina gehört zu jenen Repu­blikanern, die in der Trump-Ära versuchten, den Traditionskern der „Grand Old Party“ zu bewahren, ohne es sich mit dem Präsidenten zu verscherzen. Seine Botschaft erinnert an die Ronald Reagans: Er redet viel über Hoffnung, das Aufstiegsversprechen für Leistungswillige und die Strahlkraft Amerikas in der Welt.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington.



Wie Nikki Haley, Trumps einstige UN-Botschafterin, die ebenfalls aus South Carolina stammt, umwirbt er die konservativ-evangelikale Wählerschaft seiner Partei. In Umfragen liegt er abgeschlagen hinter dem führenden früheren Präsidenten. Ein „Gamechanger“, der den Vorwahlen eine neue Dynamik verleihen könnte, dürfte seine Bewerbung also nicht sein. Dieses Potential hat eine andere Kandidatur, die in dieser Woche erwartet wird. Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, will in den kommenden Tagen offiziell in den Wahlkampf eintreten. Er ist der einzige Republikaner, dem derzeit zugetraut wird, Trumps abermalige Kandidatur für 2024 zu gefährden.