Als „Fox-News“-Moderator Bret Baier ankündigt, er wolle nun über den „Elefanten, der nicht im Raum ist“, sprechen, verwandelt sich die Basketballarena in Milwaukee endgültig in einen Hexenkessel. Der Elefant ist Trump, der das Bewerberfeld in den Umfragen klar anführt und daher glaubte, die erste Fernsehdebatte der Bewerber um die republikanische Präsidentschaftskandidatur schwänzen zu können. Würden sie den früheren Präsidenten unterstützen, sollte er die Vorwahlen gewinnen, selbst wenn er verurteilt werde? Baier forderte die acht Mitbewerber auf, ein Handzeichen zu geben.

Alle heben die Hand. Nur Asa Hutchinson, der frühere Gouverneur von Arkansas, nicht. Chris Christie, der ehemalige Gouverneur von New Jersey, der ebenfalls ein scharfer Kritiker Trumps ist, scheint dann sein Handzeichen zu widerrufen. Ganz gleich, ob die diversen Anklagen gegen Trump richtig seien oder nicht - jemand müsse dafür sorgen, dass „dieses Verhalten“ nicht als normal bezeichnet werde. Trumps Verhalten sei eines Präsidenten nicht würdig. Laute Buhrufe ertönen aus dem Publikum.