Donald Trump steht gern im Rampenlicht, jedoch nur zu seinen Bedingungen. Und so dauerte es keine fünf Stunden bis der frühere Präsident nach der historischen Anklageerhebung in Manhattan in seinem Anwesen in Florida vor das Mikrofon trat. An den Wänden nicht mehr das dunkle Holz des Gerichtssaals, sondern der goldene Stuck des Ballsaals in Mar-a-Lago, um ihn herum nicht mehr Richter und Anwälte, sondern ausgewählte Anhänger. „Ich habe nie geglaubt, dass so etwas in Amerika passieren kann“, eröffnete Trump seine Rede.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington.



Das einzige Verbrechen, das er begangen habe, sei die „furchtlose Verteidigung unserer Nation gegen diejenigen, die sie zerstören wollen“. Dann wiederholte Trump die Vorwürfe einer politisch motivierten Hexenjagd gegen ihn, wie er sie schon seit Wochen verbreitet. Doch die etwa eine halbe Stunde lange Rede konnte trotz der üblichen aggressiven Rhetorik nicht darüber hinwegtäuschen, dass Trump an diesem Tag eine historische Niederlage erlitten hatte.

Am frühen Dienstagnachmittag musste er sich als erster früherer oder amtierender Präsident der Vereinigten Staaten der Justiz in New York stellen. Trumps Sohn Eric hatte kurz vorher ein Bild über Instagram verbreitet: Donald Trump schreitet im Anzug und mit roter Krawatte voran. Über ihm amerikanische Flaggen im Sonnenschein, in der New Yorker Straßenschlucht hinter ihm Anhänger so weit das Auge reicht. Sie halten ihre Handys in die Luft, um den historischen Moment zu dokumentieren. „Einzigartig“, schrieb Eric Trump dazu – ohne Hinweis darauf, dass es sich dabei um ein Fake-Bild handelt. Sein Vater hatte zwar schon vor Wochen von seinen Unterstützern gefordert, sie sollten sich im Falle einer Anklage „unsere Nation zurückholen“. Doch in der Realität versammelten sich am Dienstag um die 150 Demonstranten im Park vor dem brutalistischen Gebäude des Strafgerichts in Lower Manhattan.

Zwei Wörter wollte Trump selbst aussprechen

Trump selbst blieb in New York abgesehen von einigen Wutausbrüchen in seinem Netzwerk Truth Social ungewöhnlich still. Zwei Wörter sind überliefert, die er im Gerichtssaal gesprochen hat: „nicht schuldig“. Es sei Trump wichtig gewesen, das selbst zu sagen, äußerte einer seiner Anwälte später. Zuvor hatte der Richter Juan Merchan dem Sechsundsiebzigjährigen die 34 Anklagepunkte vorgelegt – allesamt Verbrechen, die jeweils mit bis zu vier Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden können. Dass jedermann vor dem Gesetz gleich ist, erfuhr Trump schon auf dem Weg in den Gerichtssaal. Als er dorthin geführt wurde, hielt der vor ihm laufende Justizbeamte ihm nicht die Schwingtür auf. Sie fiel zurück und der indigniert schauende Trump musste sie selbst mit der Schulter wieder aufstoßen, bevor er im Gerichtssaal verschwand, wo keine Fernsehkameras mehr erlaubt waren.