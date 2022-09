Nach Razzia in Mar-a-Lago : Trump erringt Etappensieg vor Gericht

Donald Trump hat im Rechtsstreit über die in seinem Anwesen in Florida beschlagnahmten Regierungsakten einen Sieg errungen. Eine Bundesrichterin in Florida entschied am Montag, dass sie dem Antrag des früheren Präsidenten stattgebe, der die Einsetzung eines Sondergutachters gefordert hatte, um das Material zu prüfen. Trump hatte sich sowohl auf das exekutive Privileg berufen als auch geltend gemacht, dass einige der Dokumente unter das Anwaltsgeheimnis fielen.

Das Justizministerium in Washington muss nun die Dokumente, darunter zahlreiche Verschlusssachen, aushändigen. Es hatte schon mit der Prüfung der Akten begonnen und eigenen Angaben zufolge Dokumente, die womöglich unter das Anwaltsgeheimnis fallen, separat gelagert. Es hatte aber argumentiert, dass einem früheren Präsidenten kein exekutives Privileg zukommt. Richterin Aileen Cannon, die während der Amtszeit Trumps ernannt worden war, entschied nun aber, dass der Sondergutachter die Akten nicht nur auf das potentielle Anwaltsgeheimnis hin prüfen dürfe, sondern auch mit Blick auf das exekutive Privileg.

Die Entscheidung der Richterin verlangsamt die Ermittlungen

Die Richterin hob gleichwohl hervor, dass ihr Entschluss die Schadensprüfung durch die Behörde des Nationalen Geheimdienstdirektors nicht behindere. Avril Haines, die Nationale Geheimdienstdirektorin, hatte Ende August dem Kongress mitgeteilt, dass ihre Beamten eine Schadenprüfung vornehmen würden. Es müsse untersucht werden, ob durch die Entnahme von Verschlusssachen zum Teil der höchsten Geheimhaltungsstufe ein nationales Sicherheitsrisiko entstanden sei.

Das Justizministerium hatte öffentlich gemacht, dass einige der von Trump entwendeten Verschlusssachen Erkenntnisse beinhaltet hätten, die auf „Humint“, also Informationen angeworbener Agenten, zurückgingen, die nun womöglich gefährdet seien. Das FBI hatte Anfang August Trumps Anwesen in Mar-a-Lago im Zuge strafrechtlicher Ermittlungen durchsucht und dabei kistenweise Akten sichergestellt.

Die Entscheidung der Richterin verlangsamt nun die Ermittlungen. Die Prüfung durch einen Sondergutachter kann potentiell Monate dauern. Trump kann somit nicht mehr vor den Kongresswahlen etwa wegen Justizbehinderung oder gar wegen Verstoßes gegen das Spionagegesetz angeklagt werden. Da es aber im Justizministerium Konvention ist, 60 Tage vor einer Wahl keine Maßnahmen mehr zu ergreifen, welche als politische Einmischung gedeutet werden könnten, war eine solche Anklage zum jetzigen Zeitpunkt ohnehin unwahrscheinlich.